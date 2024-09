Bari, trasferiti sei minori stranieri coinvolti in una rissa all’Istituto penale minorile

BARI - I sei minori stranieri detenuti presso l'Istituto penale per i minorenni di Bari, coinvolti nella rissa scoppiata nei giorni scorsi, sono stati trasferiti oggi in due diversi istituti minorili, rispettivamente a Napoli – Nisida e Airola. A darne comunicazione è il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che ha espresso un sentito ringraziamento agli agenti della polizia penitenziaria per il loro intervento tempestivo e professionale.Durante il trasferimento, uno dei giovani detenuti ha tentato di incendiare il sedile del mezzo di trasporto, utilizzando un accendino. L'azione è stata prontamente bloccata dagli agenti in servizio, che sono riusciti a sequestrare l'oggetto prima che la situazione degenerasse. Il trasferimento si è concluso senza ulteriori incidenti, grazie alla prontezza della polizia penitenziaria.