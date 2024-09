Bari Urban Lab: riscoprendo Italo Calvino con 'Il barone rampicante'

Il pomeriggio inizierà alle 17:00 presso la sede dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (Viale Ennio, 54 - Bari) con un workshop intitolato "Riscoprendo... Italo Calvino". Durante l’incontro, il professor Stefano Volta esplorerà la vita e le opere di uno degli autori più amati del secondo Novecento, fornendo un’introduzione allo spettacolo che seguirà.

A partire dalle 19:00, nel Parco Rossani, andrà in scena lo spettacolo itinerante "Il Barone Rampicante", proposto dall'associazione Artes [Punto di Svolta]. La rappresentazione, ispirata al romanzo di Calvino, sarà suddivisa in due turni (19:00 e 21:00), con un massimo di 50 spettatori per gruppo. Lo spettacolo segue un percorso nel bosco, dove i partecipanti saranno guidati alla scoperta di tracce del misterioso barone Cosimo, che ha scelto di vivere sugli alberi.

Durante il tragitto, gli spettatori incontreranno i personaggi chiave della storia, tra cui la maliziosa Viola, il complice Biagio, il Monello e il Brigante, tutti impegnati a raccontare episodi della vita straordinaria del giovane barone ribelle. Il violino di Kornelia Kuzminaite e le luci di Daniel Granger arricchiranno l’esperienza con un’atmosfera magica e suggestiva. La rappresentazione vedrà l’interpretazione delle attrici Melania Evangelista ed Elisabetta Sbiroli, che si alterneranno nei vari ruoli.

Il festival Bari Urban Lab continuerà nei giorni successivi con altri eventi, tra cui il workshop "Come nasce una canzone" all'Officina degli Esordi, curato dall’Associazione Culturale Spine e dalla cantautrice Luce.

Info e prenotazioni:

www.no-de.org

info@no-de.org