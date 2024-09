Barletta: smantellata rete di spaccio di droga, 40 indagati e 19 arresti nella operazione 'Te videre'

BARLETTA - Una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti ha preso piede a Barletta, dove le forze dell'ordine hanno smantellato una capillare rete di vendita di droga. Secondo l'accusa, il gruppo criminoso avrebbe suddiviso la città in quattro zone, ognuna delle quali era dedicata alla vendita di una specifica tipologia di sostanza: cocaina, hashish e marijuana.

L'inchiesta, denominata "Te videre", è stata condotta dagli agenti della squadra mobile di Andria e ha portato a indagini su circa quaranta persone, tutte di età compresa tra i 20 e i 35 anni. Gli indagati sono accusati di estorsione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nell'ambito dell'operazione, 19 individui sono stati arrestati e portati in carcere, mentre 13 sono stati posti agli arresti domiciliari. Altri tre sono stati sottoposti a misure cautelari alternative. Le indagini, che si sono protratte per diverse settimane, hanno anche portato all'esecuzione di quattro arresti in flagranza di reato.

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l'importanza di queste operazioni nella lotta contro il traffico di droga e per il ripristino della legalità nel territorio.