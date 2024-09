Bisceglie, la CompagniAurea presenta l’Opificio delle Arti 'Aurea Factory' con un open day

BISCEGLIE - L'associazione di promozione sociale "CompagniAurea", diretta da Francesco Sinigaglia, apre le porte dell’Opificio delle Arti “Aurea Factory”, sito su Carrara Finizia 59, a Bisceglie, venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 19:30 in un open day. Il nuovo spazio destinato alla creazione artistica ospiterà le attività culturali della CompagniAurea, accogliendo quanti vogliano esprimersi attraverso le arti performative o con il gruppo di lettura "La Leggerezza".L'associazione CompagniAurea, fondata nel 2012, con l'azione formativa del teatro, si fa promotrice delle culture di sensibilità e bellezza, e si preoccupa, per mezzo della valorizzazione delle arti e dei talenti del territorio pugliese, di promuovere e incentivare la cultura teatrale, in una stretta relazione con il mondo giovanile e con lo sviluppo di un teatro rispondente alle questioni attuali.La CompagniAurea aps si impegna nella diffusione e nella tutela della cultura teatrale, con laboratori per tutte le età, rassegne e rappresentazioni. Nel 2024 ha realizzato il progetto “L’educazione alimentare a teatro” con gli spettacoli “Gli ospiti affamati” e “La giungla e le sue creature”; nel 2023 ha condotto il progetto “Il Teatro delle Parità”; e nel 2022 ha promosso la rappresentazione finale dell’iniziativa di inclusione sociale “Bagliore di Luna”. Negli anni la CompagniAurea ha anche realizzato il festival interregionale Puglia e Molise del monologo teatrale “Dionisie Urbane”.Per tutte le info: compagnia.aurea@gmail.com