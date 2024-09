Ircss De Bellis, la dieta mediterranea protagonista della Notte dei Ricercatori

CASTELLANA GROTTE - E’ stata dedicata alla dieta mediterranea tra scienza e tradizione la “Notte dei Ricercatori” celebrata dall’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. de Bellis” di Castellana Grotte. L’edizione di quest’anno è stata arricchita dalla presentazione di un volume e di una mostra realizzata con le immagini contenute nel libro. Un racconto fotografico sui principi e gli ingredienti alla base della dieta mediterranea e come metterli insieme: nei diversi capitoli sono anche descritti brevemente gli studi scientifici. La nutrizione è da sempre uno dei filoni che caratterizza l’attività di ricerca dell’istituto pugliese specializzato in gastroenterologia. “La dieta mediterranea – ha ricordato il direttore scientifico dell’Irccs “De Bellis” Gianluigi Giannelli – è composta da due elementi fondamentali dello stile di vita, la nutrizione e il movimento, l’attività fisica, che vengono rivalutati alla luce delle conoscenze scientifiche e riproposti al cittadino a seconda delle esigenze, ritagliandoli con un approccio personalizzato sia per la prevenzione delle cronicità ma in alcuni casi anche come unico supporto terapeutico per alcune malattie come la sindrome metabolica e la steatosi epatica”.La manifestazione, condotta da Antonio Stornaiolo, è stata introdotta dal presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’istituto, Enzo Delvecchio, che ha sottolineato “il valore dell’iniziativa di avvicinare i cittadini al lavoro dei ricercatori coinvolgendo il territorio, le sue tradizioni convinti come siamo che ricerca significa felicità: proprio come recita lo slogan dell’ultima campagna per il 5 per 1000 che ha avuto come testimonial d’eccezione il maestro Al Bano Carrisi al quale rinnoviamo i nostri sentimenti di gratitudine”. A caratterizzare la serata, conclusa con un concerto di musica dal vivo, le interviste a otto gruppi di giovani ricercatrici e ricercatori che hanno illustrato i risultati di alcuni dei più importanti studi condotti e in corso sui benefici di determinati alimenti – come olio, pomodoro, arance e prodotti da forno realizzati con grano tritordeum – nella cura di diverse patologie, dal colon irritabile al fegato grasso.Si celebrerà venerdì prossimo 27 settembre la notte dei ricercatori 2024 con una manifestazione che si terrà nel centro congressi “Tina Anselmi” a partire dalle ore 20.La serata speciale, dedicata alla conoscenza e promozione della ricerca scientifica fondamentale per il futuro della vita, sarà condotta da Antonio Stornaiolo e prevede la presentazione del libro “La dieta mediterranea: ricerca scientifica e tradizione” con una mostra fotografica, unica nel suo genere, realizzata utilizzando le immagini riprodotte nel libro. Un momento importante per conoscere le radici e i benefici di uno stile di vita salutare che rappresenta, con la nutrizione, uno dei filoni principali dell’attività sanitaria e di ricerca scientifica dell’Irccs “De Bellis”.Non mancheranno momenti di intrattenimento con la musica live del gruppo Agostino Marangolo-Savio Vurchio-Peppe Fortunato-Paolo Romano ed una misteriosa special guest: Angela “S”. L’evento è aperto a tutti, ideale per chi è vicino al mondo della medicina e della ricerca e per chi vuole sostenere il futuro della scienza e della salute.La partecipazione è libera previa prenotazione inviando una mail a formazione@irccsdebellis.it