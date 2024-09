Carnevale di Putignano: presentato nuovo assetto della Fondazione

Per questa ragione la figura del direttore artistico lascia spazio a una gestione operativa più collegiale che riconduce a tre figure di coordinamento. Si tratta di ruoli inediti per l’assetto gestionale della Fondazione che, da oggi, può contare sul direttore filosofico-culturale Andrea Colamedici, figura di riferimento nel panorama culturale italiano, sul direttore organizzativo Marco Lassandro, professionista dalla consolidata esperienza nella gestione dell’evento, e su una direzione fundraising e sponsorship affidata a Gianfranco Mastrangelo, imprenditore putignanese. Nel corso della conferenza stampa è stato annunciato il tema della prossima edizione della manifestazione che sarà “Sovvertire” un tema che, a differenza degli anni passati, consentirà ai maestri cartapestai di confrontarsi senza limiti nella possibilità di attingere all’attualità e alla fantasia, spaziando nel tempo come non accadeva da anni. Le prime linee guida della Fondazione sono, infatti, caratterizzate dalla volontà di dare più spazio ai processi creativi, stimolandoli con spunti utili a recuperare il senso più profondo del Carnevale e della satira.



In questo contesto si guarda al Carnevale come una festa popolare nella quale recuperare le proprie origini e tradizioni dando, tuttavia, un assetto più contemporaneo ai modelli gestionali. Per questa ragione è allo studio una proposta di revisione dello statuto della Fondazione annunciata dal sindaco Michele Vinella e dal presidente Daresta, con la quale si punta a offrire all’ente maggiore agilità e velocità, indispensabili per rispondere al meglio alla necessità operative di un grande evento quale è il Carnevale di Putignano.



“Ho chiesto al nuovo consiglio di amministrazione - ha dichiarato in conferenza stampa il sindaco Vinella - di rendere il Carnevale una festa che torni a scorrere nel sangue del putignanese, oltre che di chi viene da fuori, e una macchina efficiente dal punto di vista economico e organizzativo. Ho chiesto alla nuova governance della Fondazione di recuperare la dimensione di festa legata alla nostra tradizione perché abbiamo bisogno di riappropriarci del Carnevale, ritrovare libertà d’espressione, valorizzare l’intangibile. Loro hanno cambiato gli elementi di partenza perché continuare a fare le cose nello stesso modo non cambia il risultato, e sono molto soddisfatto delle prime importanti scelte”.



La squadra è dunque così composta:



Andrea Colamedici, direzione filosofico-culturale.



Fondatore di Tlon, casa editrice e factory culturale, è filosofo ed editore. Insegna Prompt Thinking allo IED Roma e Social Media Theory presso lo IULM Milano. È assegnista di ricerca presso l'Università di Foggia in Intelligenza artificiale e sistemi di pensiero.



Direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza e della Festa della Filosofia di Roma e Milano. È autore di vari libri, tra cui “Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso” (Harper), “L’alba dei nuovi dèi. Da Platone ai Big Data” (Mondadori), “Prendila con Filosofia” (Harper), “Il gioco del pensiero” (Zanichelli).



Marco Lassandro, direzione organizzativa.



Classe 1983, laureato in scienze statistiche, ha lavorato nel mondo della consulenza informatica e nell’eventistica come organizzatore di festival e concerti. Ha ricoperto il ruolo di Consigliere di Amministrazione nelle due passate edizioni del Carnevale, come responsabile dei grandi eventi, gestione ticketing e biglietterie, supporto alla comunicazione interna e sicurezza.



Gianfranco Mastrangelo, direzione fundraising e sponsoring.



Classe 1980, coniugato da 16 anni con tre figli. Dal 2004 è proprietario della JOKER Imballaggi S.r.l. con elevata propensione ad investimenti in tecnologia ed innovazione, conta attualmente circa 20 dipendenti. Dopo questa prima esperienza, ha avviato un’attività nel settore immobiliare su Putignano e dintorni. Vanta ben due collaborazioni con docenti del Politecnico di Bari come case history sulla gestione aziendale. Da diverso tempo attivo nel supporto ad associazioni sportive e culturali del territorio, è dirigente in due di queste.



Tutte le info su www.carnevalediputignano.it

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano guarda al futuro ripartendo dalle sue origini. La maschera diventa così, nel 2025, rivelatrice dell’animo umano e strumento di connessione con il mondo in una dimensione sospesa tra satira, cultura e artigianato. Un processo, quello annunciato nella conferenza stampa organizzata dalla Fondazione del Carnevale di Putignano ieri pomeriggio nella sala consiliare del Comune, che si annuncia come rivoluzionario. Un rinnovamento che si fonda prima di tutto su un nuovo assetto organizzativo, fortemente voluto dal nuovo presidente Danilo Daresta e dal nuovo cda insediatosi all’inizio del mese, che guarda a un modello di distribuzione dei compiti più razionale e adatto alla gestione di processi complessi come quelli che distinguono il Carnevale di Putignano.