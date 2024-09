Carrera, ''Ci vediamo domani'' è il nuovo singolo della band pugliese

“Ci vediamo domani” (Etichetta Diva's Music Production, distribuzione Believe), è la prima traccia dell’album d’esordio dei Carrera, dal titolo “Origami”, un brano interamente autoprodotto dalla band pugliese. Il mix ed il mastering sono stati realizzati a Taranto, presso il Think Ahead Studio di Marco Schnabl, un sound, curato e ricercato dal gruppo, che fonde uno stile prettamente cantautoriale con le atmosfere moderne dell’Elettropop e dell’R&B.

L’autore è il lead vocal Armando Carrera, al basso troviamo il fratello Giovanni Carrera, mentre gli arrangiamenti delle tastiere, del piano e dei synth sono stati curati e realizzati da Vito Rizzi. Le chitarre sono suonate da Ciccio Raio, che ha definito buona parte degli arrangiamenti, soprattutto nell’ambito del Sound Design e della programmazione digitale. Le percussioni, di Andrea Palazzo, arricchiscono stilisticamente il brano con atmosfere lounge. La batteria, suonata da Andrea Rizzi, ha visto la collaborazione del polistrumentista e mix engineer Marco Schnabl.

Ci vediamo domani -spiega la band- è una canzone sulla speranza, sulle opportunità e le possibilità che la vita può regalare, è una canzone sui figli. La vita, una “infinita chimera” con le sue “mosse da fare” e le decisioni prese, i “mari di cera” visti come equilibri sottili e delicati, tra mosse da fare e crisi mistiche da evitare, regala qualcosa di inaspettato, una nuova vita, un nuovo mondo. E le cose cambiano. Certo che la cosa più semplice sarebbe seguire le istruzioni, o cambiare facilmente le cose con le sole intenzioni, vivere senza affanni, “magari uscire di sera” o “fare un peccato veniale che tanto è primavera”, ma la vita, a volte, riserva sorprese, metamorfosi. Come se arrivasse un figlio!

E allora –continua l’autore- cosa gli diremmo? Gli spiegheremmo “tutte le cose come sono fatte”, di non fidarsi troppo delle “grandi tette”, delle apparenze, come direbbe Luca Carboni, o di quelle conclusioni a volte rifatte, rimodulate, giusto per far comodo a qualcuno o a qualcosa. Gli compreremmo, certo, 1000 cose per dargli tutto, una casa e un luogo dove crescere, imparare, mentre sul piatto gira un pezzo che suona forte e magari resta. Ma i figli ad un certo punto se ne andranno, ci lasceranno le mani, è naturale, e dobbiamo accettarlo, ma questo non deve diventare un dolore perché tanto, noi, “ci vediamo domani”.

E tra genitori e figli ci sarà sempre un “ci vediamo domani”, perché quell’amore che suona come un disco, non può mai finire.

CARRERA è un progetto musicale inedito ispirato al cantautorato italiano nel songwriting ma con una forte impronta indie-pop ed R&B negli arrangiamenti. Originari di Taranto, in Puglia, i membri della band sono tutti musicisti attivi sulla scena musicale locale. Tra i Contest ed i Festival cui hanno partecipato spicca il Cinzella Festival del 2019, dove sono stati opening act per i Franz Ferdinard. Il loro primo album in studio, “Origami”, rappresenta un connubio inedito tra musica live (connotato originario della formazione musicale) ed elementi elettronici e digitali, evidenziando il loro approccio sperimentale e contemporaneo alla composizione musicale.