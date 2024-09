Mediateca Regionale Pugliese: settembre ricco di eventi tra cinema, musica e fotografia

BARI – La Mediateca Regionale Pugliese ha organizzato un mese di settembre ricco di eventi culturali e artistici, che si svolgeranno tra il Cineporto di Bari, l’Arena Apulia Film House e il Museo Civico di Bari. Gli appuntamenti, a ingresso libero, offriranno una varietà di proposte che spaziano dalla musica alla fotografia e al cinema.

Il ciclo di eventi inizierà mercoledì 11 settembre alle 20:00 al Museo Civico di Bari con la performance "Sulle tracce della spiritualità. Performance di musica e fotografia". Questo progetto, ideato dal fotografo Pino Ninfa e dal sassofonista Marco Colonna, esplorerà il significato spirituale del suono attraverso un percorso fotografico e musicale. Le fotografie di Ninfa, realizzate in diverse parti del mondo e focalizzate sul Sacro nelle varie culture, saranno accompagnate dalle musiche di Colonna, creando un'esperienza immersiva e interattiva per il pubblico.

Il giorno seguente, giovedì 12 settembre alle 20:00, l’Arena Apulia Film House ospiterà il film "Autobiography" di Makbul Mubarak (2022), il primo di tre appuntamenti della VII edizione della rassegna "Mai visti, il grande cinema che non ti aspetti". Questo ciclo di proiezioni, curato da Enzo Augusto e Alina Lattarulo per l’Associazione culturale Utopia 2100, presenterà film recenti che non hanno avuto una larga diffusione sul territorio. Dopo "Autobiography", la rassegna continuerà giovedì 19 settembre con "Noir Casablanca" di Kamal Lazraq (2023) e si concluderà martedì 24 settembre con "El Paraiso" di Enrico Maria Artale (2023). Le proiezioni, che si terranno in lingua originale con sottotitoli in italiano, si svolgeranno all’aperto; in caso di maltempo, si sposteranno al Cineporto.

Infine, mercoledì 25 settembre alle 18:00, il Cineporto di Bari ospiterà un incontro sul tema “L’importanza della tassidermia per la conservazione e la comunicazione nei musei di storia naturale”. Il Sistema Museale di Ateneo presenterà il film documentario “The Second Life” di Davide Gambino, co-prodotto da Thurnfilm (Germania), Take Five (Belgio) e Mon Amour Films (Italia), con il supporto di BKM-Ministero della cultura tedesco e ARTE TV. Saranno presenti il regista Gambino e Maurizio Gattabria, tassidermista del Museo Civico di Roma. L’incontro metterà in luce il ruolo dei musei zoologici dell'Università di Bari e l’importanza della tassidermia nella conservazione e comunicazione delle specie.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero e rappresentano un’occasione imperdibile per gli appassionati di arte e cultura di vivere esperienze uniche e coinvolgenti.