Caso Venditti, Beppe Stanco al Giornale di Puglia: ''Contento di aver acceso un faro sulla nostra manifestazione''

La risposta tanto attesa è arrivata. Antonello Venditti ha risposto all'appello lanciato attraverso i social da Beppe Stanco, noto produttore foggiano, che lo ha invitato a Special Festival - contest dedicato ai ragazzi con disabilità, protagonisti di una gara canora in coppia con artisti big - dopo il triste episodio accaduto al concerto di Barletta, con Cinzia, una fan disabile. Il direttore artistico dell'evento (che si svolgerà il 1 dicembre a La Spezia), a distanza di alcuni giorni, ha ricevuto la telefonata da parte del suo management.

Venditti ha finalmente risposto. E' dispiaciuto che non ci sarà?

Antonello non potra' essere con noi perchè quei giorni avrà le prove del tour invernale, pero' ha voluto creare un link con Special Festival e chissà se un giorno non sara' dei nostri. Non ho parlato direttamente con lui, ma mi è stato riportato che è molto dispiaciuto dell'accaduto e che e' stato davvero un gran malinteso.

Il popolo dei social come ha risposto alla sua richiesta? Si è creata una grande rete di condivisione...

Sono molto contento di come il popolo dei social ha sostenuto la mia iniziativa, non me l'aspettavo. Ho ricevuto messaggi di complimenti da centinaia di persone che non conosco, ma la cosa sinceramente più importante è stata quella di accendere un faro su Special Festival che è una manifestazione che ha bisogno di luce.

Cosa risponde a chi dice che ha 'sfruttato' questa situazione per avere visibilità?

Come ho detto al referente di Venditti, non ho voluto assolutamente cavalcare l'onda dello scivolone, ci mancherebbe altro, il mio era un invito spontaneo e sincero che è stato con mio stupore ripreso da tante testate, però sono contento di aver acceso un faro sulla nostra manifestazione.