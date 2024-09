Riqualificazione della marina di Manduria: Pentassuglia conferma il progetto di recupero del fiume Chidro finanziato dalla Regione

BARI - La marina di Manduria si appresta a vivere un’importante fase di trasformazione grazie al progetto di riqualificazione dell’area del fiume Chidro, promosso e finanziato dalla Regione Puglia. Con un finanziamento di 1.300.000 euro, ottenuto attraverso un bando del Piano Operativo Regionale, la proposta progettuale è stata presentata dalle Riserve Naturali R.O. del Litorale Tarantino Orientale, in collaborazione con il Consorzio dell'ARNEO, oggi parte del Consorzio Unico di Bonifica Centro-Sud Puglia.L’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa, dichiarando: “La volontà della Regione e di tutti i soggetti coinvolti è quella di riqualificare un’area di assoluto pregio come quella del fiume Chidro. Il progetto di recupero e risanamento finanziato rappresenta un’opportunità da non perdere”.L’obiettivo comune di Regione, Autorità di Gestione delle Riserve, Consorzio e Comune di Manduria è quello di sottrarre definitivamente la zona al degrado e avviare le opere necessarie, sfruttando appieno le risorse disponibili. Pentassuglia ha inoltre evidenziato l'importanza di garantire l’uso dell’area anche per l'approvvigionamento delle comunità locali e del settore agricolo, particolarmente colpito dalla crisi idrica che affligge la regione.Un incontro decisivo per fare il punto sulle varie istanze è stato convocato per il prossimo lunedì, alla presenza dell’assessore stesso e degli altri soggetti coinvolti. L'auspicio, ha concluso Pentassuglia, è quello di poter avviare quanto prima un progetto che riveste grande importanza per la comunità e per l'ambiente del territorio.