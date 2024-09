Castellana Grotte, successo per la Festa del Cornetto e del Maritozzo

CASTELLANA GROTTE - Un fine settimana carico di dolcezza ha deliziato Castellana Grotte (Ba), che ancora una volta ha accolto con entusiasmo l’ormai consueto appuntamento con la Festa del Cornetto e del Maritozzo, iniziativa organizzata da Chantilly Pasticceria in contemporanea con la Sagra del Pollo e del Coniglio e la Fiera del Caroseno. Nei giorni 7 e 8 settembre la pasticceria castellanese ha sfornato e servito ininterrottamente circa trenta varietà fra cornetti, maritozzi, saccottini, krapfen e tante altre specialità, fra classici della colazione all’italiana, limited editions e proposte vegane e senza lattosio.In tantissimi hanno affollato la sede in largo Porta Grande della pasticceria per partecipare alla trentunesima edizione di questa festa, che quest’anno ha proposto ben quattro originali novità pensate appositamente per l’appuntamento: il Nido Viennese, pasta lievitata sfogliata che incontra un cake finanziere al cioccolato con albicocca e crema gianduia, il Nido Esotico, con cake finanziere al cocco e crema al mango, la Brioche Bounty con impasto al cioccolato, cremoso al cocco e crema al cioccolato, e la Fiorentina al cioccolato, pasta sfoglia bigusto con crema al cioccolato.Obiettivo, ancora una volta, promuovere l’artigianalità in pasticceria. “I nostri clienti sono sempre molto attenti alla qualità di quello che proponiamo, ma con questa festa vogliamo puntare ancora di più l’attenzione sulle caratteristiche dei prodotti artigianali, realizzati a regola d’arte, con lievito madre vivo, ingredienti ben selezionati e con la cura e pazienza necessarie. – ha commentato il pasticcere Piero Netti – Siamo molto contenti di come è andata quest’anno. Come sempre limited editions e classici sono stati molto apprezzati e sono andati a ruba per l’intero fine settimana. Voglio ringraziare tutto lo staff che ha lavorato ininterrottamente in questi tre giorni con grande impegno”.Nata il 13 dicembre 1992 come piccola attività a conduzione familiare, Chantilly ha sempre puntato a qualità e artigianalità nel settore della pasticceria, ed è oggi cresciuta diventando un vero e proprio regno della dolcezza, un luogo deputato all’esaltazione del bello e del buono. Fondata da Anna Maria Buongiorno e poi cresciuta anche grazie all’apporto dei figli Piero e Alessandro Netti, che fin da giovani hanno preso in mano le redini dell’azienda, oggi la pasticceria ha sede in largo Porta Grande a Castellana Grotte (Ba). Tutte le informazioni sulla pasticceria Chantilly sono sul sito chantillypasticceria.com e sulle pagine social dedicate.