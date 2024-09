Ceglie Messapica, ultimo appuntamento della rassegna 'Per gusto e per diletto' con Marco Madonia e Gianluca Rotondi

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Ultimo appuntamento per la terza edizione della rassegna "Per gusto e per diletto": venerdì 20 settembre, alle ore 18:30, presso il Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono", nel MAAC di Ceglie Messapica, si chiuderà in bellezza con Marco Madonia e Gianluca Rotondi, intervistati da prof.ssa Silvia Pettinicchio (docente universitaria, attivista ambientale e referente dell'associazione Plastic Free). - Ultimo appuntamento per la terza edizione della rassegna "Per gusto e per diletto": venerdì 20 settembre, alle ore 18:30, presso il Giardino della Poesia "Rita Santoro Mastantuono", nel MAAC di Ceglie Messapica, si chiuderà in bellezza con Marco Madonia e Gianluca Rotondi, intervistati da prof.ssa Silvia Pettinicchio (docente universitaria, attivista ambientale e referente dell'associazione Plastic Free).





Marco Madonia e Gianluca Rotondi sono due giornalisti della redazione di Bologna del «Corriere della Sera». Sono gli autori di "L'unicorno. Ascesa e caduta della start-up che voleva salvare il mondo dalla plastica" (Baldini + Castoldi, 2024).





E se fosse possibile produrre una plastica biodegradabile, prodotta con materiali di scarto, "green"? In realtà, un materiale del genere, in natura, esiste già, è il Pha. È questa l’intuizione di Marco Astorri: non un chimico, ma un semplice grafico pubblicitario di Bologna che ora deve solo essere il primo a trasformare quell’intuizione in realtà. È così che nasce Bio-On, un’azienda che si avvale di un singolare modello di business improntato non sulla vendita del Pha, ma della licenza per il suo utilizzo. Il successo non tarda ad arrivare: grazie a uno stile comunicativo entusiasta e all’emergere di una coscienza ambientale nel mercato, investitori e aziende fanno a gara per avviare collaborazioni con la neonata impresa bolognese. Le cose si incrinano però quando la direzione avvia la costruzione di un impianto produttivo, molto più costoso del previsto, e soprattutto quando Bio-On viene accusata di essere un’impresa fittizia, che ha ingannato i suoi investitori. È l’inizio della fine: uno tsunami finanziario e giuridico si abbatte sull’azienda, mettendo fine al sogno di una plastica pulita per un pianeta diverso.