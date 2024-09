Centro Impiego di Monopoli: giovedì 3 ottobre seminario di orientamento offerta formativa Its Academy della Puglia per il turismo, i beni, le attività culturali ed artistiche

Il prossimo 3 ottobre 2024 si terrà, presso il Centro per lʼImpiego di Monopoli, un seminario di orientamento all'offerta formativa per il biennio 2024/2026 della fondazione ITS Academy della Puglia per il turismo, i beni, le attività culturali ed artistiche. Il prossimo 3 ottobre 2024 si terrà, presso il Centro per lʼImpiego di Monopoli, un seminario di orientamento all'offerta formativa per il biennio 2024/2026 della fondazione ITS Academy della Puglia per il turismo, i beni, le attività culturali ed artistiche.





Gli Istituti Tecnologici Superiori ITS, offrono percorsi biennali di studi post diploma di alta specializzazione tecnologica. In particolare, lʼITS Academy della Puglia per il turismo, i beni, le attività culturali ed artistiche presenta numerosi percorsi attivi di alta specializzazione nellʼarea delle tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali per il turismo riguardanti lʼinnovazione, le tecnologie digitali (ad es. intelligenza artificiale per la progettazione dei viaggi), il management, lʼenogastronomia, la sostenibilità, la comunicazione e il marketing.





I partecipanti potranno approfondire e valutare lʼofferta formativa con il supporto dei referenti dellʼITS.





Dove: Centro per lʼimpiego di MONOPOLI - via Orazio Fiume, 12

Quando: 03 ottobre 2024 | ore 10:30





Per partecipare alla giornata di orientamento del 03/10/2024 è necessario aver assolto lʼobbligo di istruzione;





Per iscriversi ai corsi biennali "ITS Academy della Puglia per il turismo, i beni, le attività culturali ed artistiche" è necessario aver conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore.





L'evento è gratuito e per partecipare è necessario registrarsi compilando il modulo disponibile al link: https://tinyurl.com/mvr6z499





PROGRAMMA SEMINARIO DI ORIENTAMENTO ITS ACADEMY DELLA PUGLIA PER IL TURISMO, I BENI, LE ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE - OFFERTA FORMATIVA BIENNIO 2024/2026

MONOPOLI, 03 OTTOBRE 2024 ore 1030 | Centro per l'impiego via Orazio Fiume, 12

- Accoglienza e registrazione dei partecipanti

- Saluti iniziali

- Breve presentazione dei servizi per il lavoro a cura del personale ARPAL Puglia

- Breve introduzione agli ITS e al sistema di istruzione terziaria professionalizzante

- Presentazione dellʼofferta formativa, con focus sui percorsi in partenza presso la provincia di riferimento del CPI

- Intervento di un ex studente o di un docente/esperto ITS per raccontare l'esperienza vissuta presso lʼITS

- Tavola rotonda con esperti del settore e rappresentanti dellʼITS

- Spazio per domande e approfondimenti

- Saluti finali

Per informazioni sullʼevento è possibile contattare il centro per lʼimpiego di Monopoli ai seguenti recapiti:

Tel. 080/2108410