Castro Jazz Festival: 6.000 Visitatori e I Complimenti di David Linx

CASTRO – La seconda edizione del Castro Jazz Festival si è conclusa con un successo travolgente, accogliendo circa 6.000 visitatori nella pittoresca cittadina adriatica. La rassegna, che si è svolta nel centro storico di Castro, ha visto la partecipazione di 80 musicisti di fama internazionale, tra cui David Linx, Grégory Privat, Arnaud Dolmen, e molti altri.

David Linx, che ha portato il suo “David Linx 4-tet” come unica tappa italiana del tour, ha elogiato l’evento definendolo “assolutamente da non perdere.” Linx ha sottolineato l'importanza del festival per la cultura musicale del Salento, evidenziando come il Castro Jazz Festival sia diventato un appuntamento annuale imperdibile grazie alla qualità organizzativa e all'eccezionale lavoro del team diretto da Francesco Negro.

La settimana di festival ha incluso anche una Summer School di successo, con 40 partecipanti provenienti da diversi paesi europei e 9 docenti provenienti da Italia, Danimarca, Svezia, Francia e Belgio. Questo ha offerto ai giovani musicisti l'opportunità di affinare le loro competenze artistiche in un contesto stimolante.

Francesco Negro, direttore artistico del Festival, ha ringraziato le istituzioni locali, inclusa la Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia e l'amministrazione comunale di Castro, per il loro sostegno fondamentale. “La sinergia con le istituzioni dimostra come il Castro Jazz Festival non solo restituisca cultura e bellezza al territorio, ma anche porti significativi benefici turistici,” ha dichiarato Negro.

Mariagiulia Focarelli, presidente della romana “Musica Minuscola” e insegnante di AIGAM, ha lodato il successo dei concerti per bambini, che hanno riscosso un grande entusiasmo sia da parte del pubblico che dei musicisti. “I concerti per bambini sono stati un successone,” ha affermato Focarelli. “È stata una meravigliosa sorpresa di fine estate.”

Il Castro Jazz Festival ha dimostrato ancora una volta il suo ruolo cruciale nel panorama culturale pugliese, arricchendo il territorio con eventi di alta qualità e contribuendo alla crescita culturale e turistica della regione.