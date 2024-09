SESSA - La piccola chihuahua Polly si è smarrita in quel di Sessa (Tresa) lo scorso 29 agosto.Come confermato dai proprietari la cagnolina è stata vista l'ultima volta Via Ar Cassinò.Descrizione: taglia piccola, colore bianco con macchia marrone su orecchio sinistro.In caso di avvistamento non cercare di prenderla, ma contattare subito il numero 079 409 81 01.