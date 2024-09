Charity Dinner 'Una Stella per la Ricerca' a Lecce per sostenere la Fondazione Italiana Linfomi

LECCE – Il suggestivodi Lecce ospiterà venerdì 11 ottobre 2024 la terza edizione di, un evento di beneficenza a sostegno della, organizzato dall’agenzia lombarda. Questa serata di solidarietà ha l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti di ricerca scientifica della FIL, che dal 2010 opera a livello nazionale per migliorare le cure e la qualità della vita dei pazienti affetti da linfoma.

Dopo il successo delle precedenti edizioni a Bergamo e Franciacorta, l'evento approda nel cuore del Salento, grazie anche al forte legame dell'agenzia organizzatrice con il territorio leccese, dove in passato ha avuto una propria succursale.

La serata inizierà con un aperitivo musicale, seguito da una cena placée. Durante la cena si terrà una benefit auction, in cui saranno messi all’asta oggetti di pregio donati da sponsor e benefattori. La partecipazione all'evento richiede una quota di 150 euro, e tutto il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto alla FIL per finanziare la ricerca.

L’obiettivo è superare i risultati delle edizioni precedenti e contribuire in maniera significativa alla missione della FIL, che include non solo lo sviluppo di cure più efficaci per il linfoma, ma anche la promozione di studi clinici e la partecipazione a importanti congressi internazionali in ambito oncoematologico.

Come partecipare: Per prenotare è possibile contattare:

Email: eventi@chiostrodeidomenicani.it

Tel: 0832 700970

Whatsapp: 371 6556477

Oppure tramite Paolo Bresciani Brand Experience:

Email: info@paolobresciani.com

Tel: 340 9247668

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito: www.filinf.it.