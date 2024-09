Chi l'ha vista? Antonia Salvemini, 71enne di Scorrano, scomparsa dal suo domicilio

L’appello arriva dal marito che questa mattina si è recato presso la caserma dei carabinieri locale, sporgendo quella denuncia di scomparsa che ha consentito di effettuare subito il tavolo tecnico in prefettura, a Lecce, e mettere in piedi la macchina delle ricerche, coinvolgendo in particolare vigili del fuoco, con il nucleo cinofili, e diverse sezioni di volontari della protezione civile, anche dai comuni vicini, per battere a tappeto il territorio. Antonia Salvemini è stata vista l’ultima volta ieri sera, nella propria abitazione, non lontano dal Convento dei Frati Cappuccini, dopodiché, di lei, nessuna traccia. Né si sa quale strada possa aver percorso.





Anche le autorità, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la ricercano attivamente ma, a questo punto, si rende necessaria anche la collaborazione dei cittadini. Chiunque possa averla vista o possa avere informazioni utili al suo ritrovamento, sono invitati a contattare, anche in forma anonima, il numero unico europeo 112.

LECCE - Ore di apprensione, a Scorrano in provincia di Lecce: da domenica sera 8 settembre, Antonia Salvemini, 71 anni, risulta scomparsa. La donna, originaria di Molfetta, risiede a Scorrano, è alta circa 160 centimetri e al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloni neri. Tuttavia non ha documenti con sé e da parte della famiglia c’è forte preoccupazione.