Assoturismo Confesercenti Puglia: a ottobre la 2^ edizione del corso ‘Management delle imprese turistiche’

BARI - Il Turismo è il settore economico che per eccellenza tende a subìre tutti i cambiamenti della nostra società. Dalle abitudini di consumo all’introduzione di nuove tecnologie nella nostra vita, ogni cambiamento influenza il modo di “fare turismo”. Per questo motivo rimanere aggiornati e formarsi costantemente sulle principali novità nel mondo del marketing turistico e della comunicazione è fondamentale per imprese e professionisti del settore che vogliono rimanere aggiornati e non vogliono farsi trovare impreparati dalle continue rivoluzioni tecnologiche, metodologiche e strategiche del mercato.Come è noto il turismo è un settore economico strategico per l’Italia che può vantare un patrimonio storico, culturale e ambientale unico al mondo. Sulla base dei dati Eurispes oggi il turismo incide per circa il 10% sul PIL nazionale e il suo valore è destinato a crescere nei prossimi anni, con ottime prospettive in campo occupazionale.Assoturismo Confesercenti Puglia, in collaborazione con l'Università di Bari, ha perciò varato un progetto di formazione per rendere la Puglia sempre più competitiva.È stata presentata di recente, presso la Camera di Commercio di Bari, la seconda edizione del corso professionalizzante in ‘Management delle imprese turistiche - Strategie, marketing e digital transformation’. Il corso è mirato a formare imprenditori del settore turistico, rendendoli più competitivi attraverso un'offerta di alta qualità.Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale Gianfranco Lopane, il presidente di Confesercenti Puglia, Beniamino Campobasso (nella foto), il presidente di Assoturismo Puglia, Giancarlo De Venuto, il coordinatore regionale AIGO, Michele Piccirillo ed il prof. Vito Roberto Santamato, docente di Economia e gestione delle imprese turistiche all'Università di Bari nonché responsabile scientifico del corsoDurante l'incontro, esperti del settore, accademici e rappresentanti istituzionali hanno discusso lo stato attuale del comparto turistico in Puglia. È emersa una chiara visione condivisa: la qualità dell'offerta turistica dipende da un'esperienza maturata attraverso una formazione continua e professionale, capace di rispondere alle esigenze sempre più diversificate dei viaggiatori moderni.Una delle principali novità di questa edizione del corso è il modulo dedicato ai rapporti con i media, come ha spiegato il prof. Santamato: "Per un imprenditore, comprendere e gestire la comunicazione e la notiziabilità di un evento è fondamentale. Il corso offrirà strumenti pratici per affrontare con efficacia questa sfida". Nel turismo, le innovazioni in tutti i fattori delNel turismo, le innovazioni in tutti i fattori del marketing e della comunicazione sono all’ordine del giorno. E’ noto quanto sia complicato per un’impresa del turismo seguire tutte le novità e adattarsi ai cambiamenti, anche epocali, e costantemente in atto. Troppo spesso nel turismo le novità travolgono imprese prima che queste trovino energie e strumenti per adattarsi al cambiamento. La formazione turistica personalizzata può aiutare a scoprire quali novità possono trasformarsi in opportunità per le imprese.Questa iniziativa, nata dalla sinergia tra Assoturismo Confesercenti Puglia e l' Università di Bari, si pone infatti l'obiettivo di elevare il livello di competenza degli operatori turistici pugliesi, allineandoli alle migliori pratiche delle regioni concorrenti. Per informazioni e iscrizioni: segreteria Confesercenti Taranto Tel. 099 2236459 - cell. 345 723 873 9 ufficio stampa 347 805 804