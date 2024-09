CIG Arcigay Milano festeggia 40 anni di attivismo con un festival aperto a tutta la città

MILANO - Quarant'anni e non sentirli, anzi da gridare con orgoglio. Questo il messaggio che CIG Arcigay Milano lancia a tutta la città. L’appuntamento è alla Sala Colonne della Fabbrica del Vapore con proiezioni, talk, workshop, musica e un open day per diventare volontari, dalle 15 fino all’1 di notte. Protagonisti sono gli attivisti dell’associazione costituita nel 1984 come CIG (Centro d’Iniziativa Gay) che oggi conta oltre 400 volontari e fornisce servizi e supporto per la comunità LGBTQIA+ e non solo.

CIG Arcigay Milano opera ogni giorno per rispondere alle esigenze della comunità e della città, occupandosi anche di accoglienza e ascolto, salute e prevenzione, formazione e educazione nelle scuole, cultura e cura della storia LGBTQ+ oltre che del Milano Pride.





GLI ATTIVISTI: WELCOME DAY

Durante l’arco della giornata, tutti i team che si occupano dei diversi servizi al pubblico di CIG Arcigay Milano si raccontano in un vero e proprio "career day" per chi vuole conoscere le iniziative, capire come dare una mano e diventare volontario.

● H. 15.00-20.00. Ingresso gratuito.





LA STORIA: UNA MAPPA ILLUSTRATA, UNA MOSTRA E UN TALK SUI LUOGHI DI MILANO

Il CIG Arcigay Milano ha fatto squadra con il doodle artist Francesco Caporale, a.k.a. FRA! (@fradesign.it), che ha omaggiato le illustrazioni per l’occasione, e con l’agenzia Parco Studio, ha creato una mappa illustrata della città che ripercorre alcuni dei luoghi simbolo della storia arcobaleno di Milano. Un racconto visivo con punto di vista insolito, che ci accompagnerà lungo la giornata anche con una mostra di materiali di archivio storico, in particolare poster e campagne, negli ultimi 4 decenni dell'attivismo milanese, a cura del Centro di Documentazione Omologie del CIG, uno dei più vasti e preziosi archivi italiani.





● Alle h. 15.00 il giornalista Simone Alliva modera il talk “La storia del movimento LGBTQIA+ attraverso i luoghi di Milano” con Fabio Pellegatta, Monica Romano, Felix Cossolo e Giovanni Dall'Orto. Ingresso gratuito.





LA VIDEOSERIE:

CIG Arcigay Milano lancia la sua prima videoserie: 5 puntate per raccontarsi a partire da sfide, paure e speranze della comunità LGBTQIA+. In ogni episodio quattro persone che non si conoscono discutono sui temi come il coming out, la famiglia, paure e desideri, incalzati dalle domande provenienti da un amichevole telefono rosso al centro della stanza. Curata dal collettivo di creativi Biquette e dal team comunicazione dell’associazione, la serie unisce il mondo dei format televisivi anni ‘80 al nuovo linguaggio dei social media.

Il telefono è anche un chiaro riferimento a Pronto!, la helpline di CIG Arcigay Milano che offre ascolto e supporto con volontari e professionisti qualificati.

● Alle 16.45 verrà presentata la videoserie con la proiezione di due episodi. Si terrà poi una “special edition” live con Natascia Maesi (Presidente nazionale di Arcigay), Simonetta Musitano, Francesco Ferrucci (Pronto helpline) e altri ospiti. Ingresso gratuito.





TIME CAPSULE PER IL FUTURO

Come ci immaginiamo l'attivismo queer del futuro? Quali battaglie, quali strumenti, quali sogni? Un workshop coinvolge il pubblico nell'immaginare in maniera collaborativa la strada dei prossimi anni. Le parole chiave e i concetti emersi danno quindi vita a un live sketching che verrà messo in una vera e propria capsula del tempo e conservata fisicamente del Centro di Documentazione del CIG, per poi essere inviata - in formato digitale - fra 10 anni a chi allora sarà nella governance dell'associazione.

● Alle 18.00, Ingresso gratuito.





Forty&Fabulous continua con un aperitivo plant-based in collaborazione con Art Coffee Banqueting. (H.18.30-21:30).





IL FILM

Alle 20, in collaborazione con AriAnteo, sarà proiettato nel piazzale della Fabbrica il film Estranei di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal (All us strangers, Regno Unito, 2023). Un racconto impalpabile e delicato sull’amore, i ricordi, i traumi e la passione. Guarda il trailer.

● Alle 20.00 nel piazzale - Biglietti disponibili presso la biglietteria in loco o sul sito di Anteo.





MUSICA & DJ-SET

Dalle 22 fino all’1, Forty&Fabulous anima la Fabbrica del Vapore con un djset di chiusura insieme a Ragazza Milano e con la partecipazione esclusiva di Baby K, da sempre grande alleata della comunità LGBTQ+.

● Alle 22.00-01.00, ingresso gratuito.