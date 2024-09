Carovigno, nuovo finanziamento di 25.000 euro per progetti di contrasto al disagio abitativo

CAROVIGNO (BR) - Con la determina dirigenziale n.351 dell'11 settembre 2024 della Regione Puglia, il Comune di Carovigno ha ottenuto un importante finanziamento di 25.000,00 €, destinato a progetti di contrasto al disagio abitativo per i nuclei monogenitoriali con bambini e persone anziane in situazioni di estrema povertà. - Con la determina dirigenziale n.351 dell'11 settembre 2024 della Regione Puglia, il Comune di Carovigno ha ottenuto un importante finanziamento di 25.000,00 €, destinato a progetti di contrasto al disagio abitativo per i nuclei monogenitoriali con bambini e persone anziane in situazioni di estrema povertà.





L'intervento interesserà un immobile confiscato alla mafia, situato in via Diana, nella marina di Specchiolla. Questo edificio, simbolo di riscatto e legalità, sarà destinato a fini sociali, contribuendo a risolvere problematiche abitative di famiglie e individui in condizioni di vulnerabilità.





L'assessore alle Politiche Sociali Luigi Orlandini ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto: "Abbiamo riconsegnato alla città un bene confiscato alla mafia destinandolo al contrasto dell'emergenza abitativa in situazioni di povertà assoluta. Siamo soddisfatti del risultato raggiunto. Carovigno è uno dei sei comuni pugliesi a ricevere questo importante finanziamento".





L'iniziativa rappresenta un passo significativo nella lotta contro il disagio sociale e la marginalizzazione, dimostrando come la collaborazione tra enti locali e regionali possa generare impatti positivi e concreti sul territorio, favorendo una rinascita economica e sociale in aree svantaggiate.





Il Comune di Carovigno, attraverso questo progetto, riafferma il proprio impegno nella lotta contro le mafie e nella promozione del benessere dei propri cittadini, restituendo alla comunità spazi un tempo simbolo di illegalità e trasformandoli in luoghi di speranza e solidarietà.