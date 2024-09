Claudio Santoro: 'Tutela dei professionisti sanitari del San Raffaele e riflessione sulle dichiarazioni recenti di Amati'

OSTUNI (BR) - "In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere Amati, desidero esprimere la mia preoccupazione riguardo alla scelta di menzionare i pazienti e le loro famiglie che vivono ore drammatiche. Questa è una pura campagna mediatica che non offre alcun sollievo a chi sta affrontando situazioni difficili, ma piuttosto riporta alla luce drammi già vissuti" ha dichiarato, in una nota stampa, Claudio Santoro. - "In merito alle recenti dichiarazioni del consigliere Amati, desidero esprimere la mia preoccupazione riguardo alla scelta di menzionare i pazienti e le loro famiglie che vivono ore drammatiche. Questa è una pura campagna mediatica che non offre alcun sollievo a chi sta affrontando situazioni difficili, ma piuttosto riporta alla luce drammi già vissuti" ha dichiarato, in una nota stampa, Claudio Santoro.





"Non intendo entrare nel merito della gestione del San Raffaele, ma voglio sottolineare l’importanza di tutelare i tanti dipendenti sanitari, dai medici agli infermieri, dagli operatori socio-sanitari ai manutentori e a tutti coloro che forniscono supporto essenziale per il mantenimento della struttura. Questi professionisti dedicano ogni giorno la loro passione e dedizione ai pazienti e non meritano di essere messi al patibolo. È fondamentale riconoscere il loro impegno e il valore del lavoro che svolgono. Invito il consigliere e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, a riflettere con maggiore ponderazione su queste questioni, per il bene dei pazienti e di tutti coloro che operano nel settore sanitario" ha dichiarato ancora Claudio Santoro.