Colpo di mercato per il Lecce: firmato Ante Rebic, attaccante croato ex Besiktas

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante croato Ante Rebic, 30 anni, svincolato dal Besiktas. Il giocatore ha firmato un contratto che lo legherà ai giallorossi fino al 30 giugno 2025. Una mossa importante per il club salentino, che punta a rafforzare il reparto offensivo in vista della stagione di Serie A.

Nella scorsa stagione, Rebic ha disputato 23 partite con il Besiktas, squadra di vertice della Super Lig turca, segnando una rete. Nonostante il bottino non esaltante, l'attaccante croato porta con sé una grande esperienza internazionale, avendo militato in club prestigiosi come Milan, Eintracht Francoforte, Fiorentina, Hellas Verona, Lipsia e RNK Spalato. La sua carriera, iniziata in Croazia tra NK Imotski e NK Vinjani, lo ha visto protagonista anche con la maglia della nazionale croata, dalla squadra maggiore fino alle rappresentative giovanili Under 21, Under 20, Under 19 e Under 18.

Rebic ha già fatto il suo esordio con il Lecce nella vittoria per 1-0 contro il Cagliari, durante la terza giornata di Serie A. L'attaccante è subentrato al minuto 94, sostituendo il centravanti montenegrino Krstovic, autore del gol decisivo. Anche se ha avuto pochi minuti a disposizione, l'ingresso in campo di Rebic è stato accolto con entusiasmo dai tifosi, che vedono in lui un potenziale rinforzo cruciale per l'obiettivo salvezza.

Con la sua fisicità, velocità e versatilità, Rebic potrebbe essere un tassello importante nello scacchiere tattico del tecnico D'Aversa, fornendo un'opzione offensiva in più per il Lecce in un campionato che si preannuncia combattuto.