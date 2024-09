US Open: Sinner vola agli ottavi, Paolini nella storia. Eliminati Cobolli, Arnaldi ed Errani

janniksin Ig

Jannik Sinner ha dominato nei sedicesimi di finale degli US Open, superando in tre set l’australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. L’altoatesino ha mostrato una grande solidità al servizio e una perfetta gestione dei colpi in top spin, imponendosi sin dal primo set.Nel secondo parziale, l’equilibrio è stato più marcato fino al 4-4, ma Sinner ha saputo sfruttare i suoi passanti incrociati per chiudere il set 6-4. Nel terzo set, l'italiano ha dominato grazie a un dritto preciso e potente, staccando così il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà l'americano Tommy Paul.Sul fronte degli altri italiani, Flavio Cobolli è stato eliminato dal russo Daniil Medvedev, terza testa di serie del torneo, con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-3. Anche Matteo Arnaldi ha detto addio al torneo dopo aver perso 7-5, 6-2, 7-6 contro l’australiano Jordan Thompson in una partita equilibrata, ma con un Thompson più lucido nei momenti decisivi.Tra le donne, grande impresa per Jasmine Paolini, che ha sconfitto la kazaka Julia Putintseva 6-3, 6-4, conquistando un posto negli ottavi di finale. Con questa vittoria, la toscana diventa la prima italiana a raggiungere gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam nello stesso anno, stabilendo un record storico per il tennis femminile italiano. Nel prossimo turno, Paolini affronterà la forte ceca Karolina Muchova.Sara Errani, invece, è stata eliminata dalla russa Diana Shnaider, che l'ha battuta 6-2, 6-2, in un match senza troppa storia.Mentre Sinner e Paolini continuano a sognare, il torneo si fa sempre più difficile per gli altri azzurri. Tuttavia, i risultati finora ottenuti rappresentano comunque un traguardo importante per il tennis italiano agli US Open di quest'anno.