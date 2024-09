Consiglio regionale, Forza Italia accusa: 'Il centrosinistra ha paralizzato l’attività'

BARI - I consiglieri regionali di Forza Italia, Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba, Massimiliano Di Cuia e Giuseppe Tupputi, hanno criticato duramente il centrosinistra in una nota, accusando la maggioranza di aver bloccato l'attività del Consiglio regionale pugliese."Le sedute si concludono con un nulla di fatto per mancanza di numero legale, mentre le liti interne per incarichi e poltrone impediscono persino di convocare il Consiglio", affermano i consiglieri.Secondo Forza Italia, i dissidi interni della maggioranza hanno creato uno stallo, impedendo ogni progresso istituzionale. "Domani il Consiglio regionale non sarà convocato perché i numeri non ci sono, segno che le lotte interne per il potere hanno paralizzato l’attività", proseguono i consiglieri, sottolineando come la situazione abbia generato inefficienze e ritardi.Forza Italia accusa il centrosinistra di non aver realizzato risultati significativi per i cittadini, concentrandosi piuttosto sulla "moltiplicazione degli incarichi" per soddisfare gli appetiti interni.