Bari, avvio dell’anno scolastico 2024-25: gli auguri dell’assessore alla Conoscenza Lacoppola agli studenti

Di seguito il testo:



“Cari alunni,



a poche ore dall’avvio delle attività didattiche, desidero far giungere a tutti voi il mio più sincero augurio di buon inizio per l’anno scolastico 2024-25.



Auspico che voi studenti delle scuole di ogni ordine e grado della città possiate vivere un anno fatto di impegno e di studio in un percorso di crescita e maturazione che vi porterà a diventare, domani, cittadini responsabili e attivi della nostra comunità.



Con particolare riferimento ai più piccoli che per la prima volta siederanno tra i banchi delle nostre scuole dell’infanzia, voglio assicurarvi che il mio impegno sarà quello di garantire aule, laboratori e spazi comuni sempre più accoglienti al fine di farvi sentire, sin dal primo giorno di scuola, protagonisti del vostro mondo.



Sono certo che tutti gli attori della comunità scolastica, dai dirigenti ai docenti, dal personale amministrativo alle famiglie e alle stesse istituzioni, sapranno mettere in campo, con passione e determinazione, le risorse e le competenze necessarie alla costruzione di un sistema scolastico di qualità, teso a garantire a tutti gli alunni, nessuno escluso, una formazione completa e fondata sulla centralità dello studente come persona.



Saremo tutti impegnati affinché le nostre scuole vi mettano nella condizione di sentirvi valorizzati e vivere in un clima costruttivo di convivenza e uguaglianza. Tutti insieme dobbiamo fare in modo che il nostro sistema scolastico possa coniugare qualità ed equità, sostenere i più deboli e i bambini con disabilità e riconoscere i meriti senza lasciare indietro nessuno.



Sono sicuro che con la collaborazione di tutti riusciremo ad affrontare, con il vostro aiuto, l’emergenza educativa che purtroppo sta caratterizzando questo tempo e a dare impulso a un sistema scolastico che ha già dato prova di saper raggiungere grandi risultati.



Concludo augurando a tutti voi di vivere intensamente e godere di questo periodo della vostra vita, con la consapevolezza che la scuola rappresenta certamente il luogo formativo per eccellenza ma, al tempo stesso, il posto in cui incontrerete i primi amici e farete le prime scoperte della vita.



Buon anno scolastico a tutti”.

BARI - In concomitanza con l’avvio del nuovo anno scolastico, l’assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola ha scritto una lettera di buon lavoro a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città.