Controlli intensificati a Bari: la Polizia Locale verifica i veicoli in circolazione

BARI - Negli ultimi giorni, la Polizia Locale di Bari ha intensificato i controlli sui veicoli circolanti in città, avvalendosi dell’unità mobile della Motorizzazione Civile per verificare le caratteristiche tecniche omologate dei mezzi. Questo impegno si è tradotto in un monitoraggio accurato, volto a garantire maggiore sicurezza sulle strade.

Un’intera giornata è stata dedicata ai mezzi pesanti, con oltre 30 veicoli sottoposti a verifiche approfondite. Durante queste operazioni, sono stati controllati vari aspetti, tra cui i tempi di guida, la velocità, e la sistemazione del carico. I risultati sono stati significativi: sono state elevate 39 contestazioni per un totale di circa 17.800 euro di sanzioni pecuniarie. Inoltre, sono state ritirate 6 patenti di guida e 3 carte di circolazione, e sono stati disposti 3 fermi amministrativi.

Parallelamente, nelle zone centrali di Bari, la Polizia Locale ha concentrato le sue attività sui velocipedi, monopattini e biciclette a pedalata assistita. Oltre 20 di questi veicoli sono stati controllati, portando a 8 contestazioni per violazioni varie. Le irregolarità riscontrate includevano dispositivi non conformi alle normative vigenti e la mancanza di copertura assicurativa.

L’assessora alla Sicurezza, Carla Palone, ha commentato l’importanza di queste operazioni: “Grazie alla presenza degli agenti della Polizia Locale intendiamo assicurare una maggiore sicurezza sulle nostre strade. Uno degli obiettivi condivisi in queste prime settimane di lavoro con il Corpo è garantire un maggior rispetto delle regole secondo le prescrizioni del nostro codice della strada. Le sanzioni, insieme a una costante attività di prevenzione, su cui intendiamo investire massicciamente nei prossimi mesi, sono indispensabili per intervenire sui comportamenti irregolari e provare a migliorare le statistiche preoccupanti sull’incidentalità stradale, che purtroppo ancora registrano numeri troppo alti.”

Questi controlli rientrano in una strategia più ampia volta a migliorare la sicurezza stradale a Bari e a tutelare gli utenti della strada, garantendo il rispetto delle norme e la riduzione dei comportamenti pericolosi.