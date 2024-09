A Putignano il recital concerto Bukowski vs. Waits del poeta Cinaski

PUTIGNANO - Questo sabato 28 settembre dalle ore 20:00, il Consorzio I MAKE in collaborazione con il Museo di Comunità di Putignano organizza una data speciale della rassegna Il Mangianastri al Museo Civico - Principe Guglielmo Romanazzi Carducci con il recital concerto del poeta Vincenzo Costantino CINASKI in cui recita le parti di Charles Bukowski e di Tom Waits.In occasione del trentennale dalla morte di Bukowski, le poesie contro le canzoni, la birra contro lo scotch, la lost generation contro la last generation. Non esiste un vincitore se non il pubblico, che potrà nutrirsi di storie di vita raccontate e cantate in filigrana, con l’ausilio dell’accompagnamento di Michele Stefania alla chitarra.Vincenzo Costantino, detto Cinaski, è nato a Milano il 19 novembre 1964. Poeta narratore e interprete, la sua poesia passa facilmente dai libri al palco e alla voce. Un artista dotato di grande carisma, di una voce profonda e intrigante. Le sue parole così ben ordinate sulla carta, prendono vita diventando canzoni, arie, melodie legate al mondo musicale del jazz del blues e del rock. Vincenzo Costantino è un poeta che ama la musica. Ha pubblicato raccolte di poesie (fa le quali In clandestinità, scritto a quattro mani con Vinicio Capossela) e un disco di poesie musicate (o di canzoni recitate) intitolato Smoke – Parole senza filtro. Ama tanto scrivere quanto leggere e numerosissime sono le sue performance di letture musicate in giro per l’Italia con la complicità di diversi compagni di ViaggioBiglietti di ingresso in prevendita su DICE a 7€ + prevendita (ingresso + snack e calice di vino): https://link.dice.fm/G1af099055e3❂ 𝘀𝗮𝗯𝗮𝘁𝗼 𝟮𝟴 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 h 20:00 ✧Museo di Comunità Principe Guglielmo Romanazzi CarducciPiazza Plebiscito 16 - Putignano (BA): https://fb.me/e/40uY23XAz