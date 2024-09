Le Piante Officinali: incontro a Martina Franca il 27 settembre per scoprire i tesori naturali della Puglia

MARTINA FRANCA - Venerdì 27 settembre, alle ore 18:00, presso il Frantoio Rosso Ipogeo di Martina Franca (via Alberobello, 16), si terrà un importante appuntamento dedicato alle piante officinali, un settore in rapida espansione in Puglia. L'incontro è organizzato dal GAL Valle d’Itria, nell’ambito del PSR Puglia 2014/2022, e avrà come focus l’uso delle piante medicinali e aromatiche, che spaziano dalla cucina alla farmacia, dalla cosmetica fino alla moda.

Le piante officinali, che includono varietà come basilico, menta, lavanda, timo, salvia e molte altre, rappresentano una risorsa preziosa per la Puglia. Con circa 60.000 specie utilizzate in tutto il mondo, la crescente attenzione verso pratiche green ha portato a un notevole aumento delle superfici coltivate nella regione, con una crescita del +300%. Attualmente, il mercato nazionale registra una domanda di 25 milioni di chili di piante officinali, mentre a livello europeo vengono commercializzate oltre 450.000 tonnellate di erbe e piante essiccate e più di 100.000 tonnellate di oli essenziali.

Rocco Mariani, agronomo etnobotanico e responsabile tecnico del Museo Orto Botanico, guiderà i partecipanti alla scoperta di queste risorse naturali strettamente legate alle tradizioni pugliesi. Si parlerà del ruolo che le piante officinali hanno giocato e continuano a giocare nella vita quotidiana, come fonte di salute e benessere, e delle potenzialità economiche che possono rappresentare per il settore agricolo della regione.

Giannicola D’Amico, presidente del GAL Valle d’Itria, ha sottolineato come, nonostante la Puglia coltivi attualmente oltre 450 ettari di piante aromatiche, medicinali e da condimento, questa superficie copra appena il 3% del fabbisogno nazionale. Il potenziale di crescita è evidente, non solo in termini di sviluppo economico e creazione di posti di lavoro, ma anche come alternativa per gli agricoltori, particolarmente in vista delle sfide poste dall'avanzata del batterio Xylella Fastidiosa.

L'evento fa parte dell’iniziativa "Le filiere agroalimentari fra produzione, trasformazione e commercializzazione: incontri informativi", che mira a diffondere conoscenze sul settore agroalimentare e promuovere lo sviluppo locale partecipativo.

Per ulteriori informazioni sull'evento e sulle altre attività del GAL Valle d’Itria, è possibile consultare il sito web e i canali social dell’organizzazione.