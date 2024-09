Convegno in onore del Prof. Ennio Triggiani all’Università di Bari: 'L’Unione europea come comunità di valori'

BARI – Giovedì 26 settembre 2024, presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, si terrà un convegno in onore del Professor Ennio Triggiani, emerito di Diritto dell’Unione europea. Il titolo del convegno, “L’Unione europea come comunità di valori”, rifletterà sugli sviluppi recenti della vita politica e istituzionale dell’Unione Europea, affrontando tematiche di grande interesse per la cittadinanza.

L’evento si svolgerà nell’Aula Magna Aldo Moro del Palazzo Del Prete, a partire dalle ore 9:00, ed è organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche in collaborazione con Europe Direct Puglia, la Cattedra Jean Monnet EUSTiC e il Centro di documentazione europea dell’ateneo barese. Il convegno è patrocinato dall’AISDUE (Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione Europea) e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea “Vincenzo Starace”.

A inaugurare i lavori, sotto la moderazione del direttore di Scienze Politiche, Prof. Giuseppe Moro, saranno i saluti istituzionali del Rettore Stefano Bronzini, accompagnato da illustri accademici e autorità locali. Tra queste, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Sindaco di Bari Vito Leccese.

Il convegno si articolerà in due sessioni, mattutina e pomeridiana, sotto la guida dei Professori Ugo Villani e Giandonato Caggiano, che introdurranno i temi di discussione insieme a eminenti studiosi di diritto internazionale ed europeo. Tra i partecipanti vi saranno figure di spicco della comunità accademica italiana, molte delle quali hanno svolto o svolgono ruoli importanti nelle istituzioni europee e nel mondo legale.

L'evento rappresenterà non solo un’occasione di approfondimento accademico, ma anche un tributo alla carriera del Prof. Ennio Triggiani, figura di grande rilievo nella disciplina del diritto dell’Unione Europea. A conclusione dei lavori, Triggiani rivolgerà un saluto ai presenti.

L’iniziativa intende celebrare l’impegno del professor Triggiani nell'insegnamento e nella promozione dei valori fondanti dell'Unione Europea, in un momento di grande rilievo per le dinamiche europee e globali.