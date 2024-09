Echo Events festeggia i suoi 16 anni di attività

BARI - Al Forma la grande festa per i 16 anni di attività dell’associazione Echo Events Sabato 28 settembre, alle 21, al teatro Forma di Bari si terrà “Risollevante Cabaret per i 16 anni di Echo Events”, una speciale serata di cabaret e musica pensata per festeggiare, appunto, i 16 anni di attività dell’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso, a cui parteciperanno diversi ospiti tra cui Rocco Barbaro, Vincenzo De Lucia, Marco Falaguasta e il duo comico Senso d’Oppio.Diventato ormai un appuntamento cult dell’autunno barese, l’evento sarà presentato dall’attore e autore tarantino Fabiano Marti, anche direttore artistico e regista della serata. “Proporremo un grande evento – ha commentato Donato Sasso – ricco di ospiti per festeggiare con tanto divertimento un traguardo davvero importante. In questa cornice torneremo a premiare, come facciamo da vari anni un personaggio dello spettacolo che si è contraddistinto grazie al suo talento”.Momento clou della serata, infatti, sarà il conferimento del Premio alla carriera, da sempre destinato a un personaggio che si è contraddistinto per la sua bravura. Vincitore dell’edizione 2024 è il comico e attore Rocco Barbaro, noto cabarettista di Zelig, che in passato ha lavorato per Rai, Mediaset, La7, Telemontecarlo e Radio105, oltre che in diversi teatri tra cui il Parioli di Roma e il Ciak di Milano.Durante l’evento si esibirà inoltre l’imitatore napoletano Vincenzo De Lucia, diventato noto per le sue imitazioni di Maria De Filippi, Ornella Vanoni e Mara Venier e ospite fisso dello show televisivo “Stasera tutto è possibile” condotto da Stefano De Martino. Insieme a lui salirà sul palco anche Marco Falaguasta, attore e commediografo, direttore artistico del Teatro Testaccio di Roma, famoso per aver interpretato il ruolo di Michele Raggi nella soap opera di Canale 5 “Cento Vetrine” e di Claudio Manzi nella fiction “Orgoglio”.: 3392438891: ore 21:15 (ingresso a pagamento)