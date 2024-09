Conversano ospita la ventesima edizione di Lectorinfabula

CONVERSANO - Da giovedì 19 a mercoledì 25 settembre, il centro storico di Conversano (BA) accoglie la ventesima edizione di Lectorinfabula, il festival di cultura europea organizzato dalla Fondazione Di Vagno. La manifestazione, che si estenderà anche a Bari, Castellana Grotte, Noicattaro e Rutigliano, promette una settimana ricca di eventi, con 247 ospiti, 117 incontri, e 4 mostre (di cui una permanente), oltre a un’anteprima nazionale.

L’inaugurazione del festival avrà luogo domani alle 17.00 presso la biblioteca della Community Library della Fondazione Di Vagno, con un’introduzione del direttore Filippo Giannuzzi e della presidente Daniela Mazzucca. Il primo evento, "I confini dell’umano", esplorerà l’impatto dell’Intelligenza Artificiale sul futuro dell’umanità, con la partecipazione di Davide Sisto e Ezio Sardella.

Alle 17.30, nel chiostro della Biblioteca civica “M. Marangelli”, si terrà il primo appuntamento della sezione Lector Ragazzi, con la presentazione del libro “Silvia Spider e il ragazzo scomparso” di Gabriella Genisi e Antonio Laudati. Il racconto coinvolgerà i piccoli lettori in una suspense avvincente.

Alle 18.00, presso la Sala conferenze del Monastero di San Benedetto, si discuterà de "Gli archivi tra memoria e futuro", con la partecipazione di Marco Bascapè, Mauro Paolo Bruno e Chiara Veninata, sul tema della digitalizzazione del patrimonio archivistico.

Alle 18.30, nella Chiesa di San Benedetto, Paola Caridi presenterà il suo ultimo libro, “Il gelso di Gerusalemme”, che esplora la storia del Mediterraneo attraverso alberi simbolici. La conversazione con l’autrice sarà moderata da Marina Losappio.

Alle 19.00, nella biblioteca della Community Library, Roberto Paura e Carla Petrocelli discuteranno su "Futuro in progress. Guida al mondo che sta cambiando", un incontro che esplorerà le possibilità di prevedere il futuro attraverso la scienza.

Alle 19.30, sempre nella Chiesa di San Benedetto, si svolgerà il primo appuntamento della Scuola di reportage narrativo “Alessandro Leogrande”, con la presentazione del libro “La tornanza” e interventi di Antonio Prota, Flavio R. Albano e Chiara Maggiore.

Alle 20.00, nella biblioteca della Community Library, Beatrice Cristalli discuterà di generazioni con “Dizionario per boomer”, offrendo spunti su come comunicare con i giovani della Generazione Z.

La giornata si concluderà alle 21.00 con la proiezione del film “Fata Morgana” di Werner Herzog, curata dal regista Francesco Dongiovanni, nella sezione cinema del festival.

Il festival si chiuderà alle 21.30 a Castellana Grotte, con un incontro sul tema “Il futuro del mondo al tempo del disordine globale”, con Ezio Mauro e Domenico Castellaneta.

Lectorinfabula è promosso dalla Fondazione Di Vagno con il sostegno del Consiglio d’Europa, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, e dei comuni coinvolti. Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Bari e il Politecnico di Bari, con Rai Radio 3 e Pagina’21 come mediapartner e Umana come main sponsor.