Coppa Davis: L'Italia batte il Brasile 2-0 e si avvicina ai quarti di finale

FRANCESCO LOIACONO - Nel gruppo A della fase a gironi di Coppa Davis, l'Italia ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Brasile a Bologna, avvicinandosi alla qualificazione ai quarti di finale.Nel primo singolare, Matteo Berrettini ha sconfitto il giovane brasiliano Joao Fonseca con il punteggio di 6-1, 7-6. Il tennista romano ha dominato il primo set grazie a un servizio efficace, chiudendo rapidamente senza concedere troppo all’avversario. Il secondo set, invece, è stato molto più combattuto, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto un grande equilibrio fino al 6-6. Nel tie-break decisivo, Berrettini ha mostrato la sua qualità, vincendo con alcuni passanti incrociati che gli hanno permesso di portare a casa l’incontro.Nel secondo singolare, Matteo Arnaldi ha affrontato Thiago Monteiro in una partita maratona, vincendo 7-5, 6-7, 7-6. Il sanremese ha preso il controllo del primo set con delle pregevoli demivolèe, ma nel secondo set, nonostante le numerose chance di chiudere il match, è stato Monteiro a prevalere al tie-break grazie al suo dritto potente. Nel terzo e decisivo set, Arnaldi ha lottato duramente, superando anche un fastidio alla caviglia e vincendo ancora una volta al tie-break, regalando all’Italia il punto decisivo.Con il risultato già in tasca, si disputerà anche il doppio, che però avrà valore solo per le statistiche e per il pubblico presente. La prossima sfida per gli azzurri sarà venerdì, quando affronteranno il Belgio sempre a Bologna, con inizio alle 15.Una vittoria contro il Belgio garantirebbe all’Italia il passaggio ai quarti di finale.