Disney e Columbia Sportswear insieme per la nuova collezione 'Mickey’s Outdoor Club'

I personaggi iconici Disney come Topolino, Minnie, Paperino, Pippo e Cip & Ciop sono ritratti mentre si godono una gita all’aperto in campeggio su alcuni modelli selezionati. I dettagli accurati della collezione in edizione speciale includono orecchie da topo ripiegabili e disegni interni nella giacca antipioggia, oltre a una patch Mickey’s Outdoor Club su giacche e cappellino. Tra i tocchi speciali della collezione, le sagome di Topolino posizionate con cura.





I prodotti saranno disponibili a partire dalle ore 18:00 del 25 settembre su https://www.columbiasportswear.it/IT/l/disney e presso alcuni punti vendita Columbia.





Alcuni pezzi della collezione saranno disponibili anche su www.shopdisney.com negli Stati Uniti e in Europa, oltre ai capi Ibex e Fleece per uomo a Disneyland Paris.

Disney e Columbia Sportswear hanno collaborato per creare una nuova collezione in edizione speciale: la collezione Mickey’s Outdoor Club, caratterizzata da pile, abbigliamento antipioggia e tanti accessori.In condizione di pioggia, vento, freddo o sole, questa collezione porterà un sorriso a tutta la famiglia, con dettagli che piaceranno sia agli appassionati Disney che agli amanti della vita all'aria aperta.Mickey’s Outdoor Club è l'ultima co-lab tra Disney e Columbia Sportswear, due marchi straordinari che cooperano per creare collezioni uniche dal 2016.Ciò che rende davvero speciale la linea di questa stagione è che diverse opere d’arte presenti sui capi sono ispirate dal leggendario artista Disney Floyd Gottfredson, colui che disegnò il fumetto di Topolino dal 1930 al 1975.