Il Comune di Taranto celebra l’eccellenza sportiva di Roberta Chyurlia

TARANTO - Questa mattina, presso Palazzo di Città, il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci insieme al consigliere comunale Giuseppe Fiusco, ha consegnato un riconoscimento alla tarantina Roberta Chyurlia, eccellenza internazionale nel mondo dello sport, per il suo contributo nel portare alto il nome della città durante le Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha arbitrato una finale dei match di judo.Roberta Chyurlia ha iniziato la sua brillante carriera sportiva conquistando la prima medaglia nel 1997, seguita da un bronzo e un argento. Dal 2004 al 2008 ha dominato nel Ju-Jitsu, aggiudicandosi il titolo italiano per cinque anni consecutivi. Il suo percorso come arbitro è iniziato nel 2003, seguendo le orme del padre, arbitro mondiale, che è sempre stato un punto di riferimento per lei. Nel 2015 è diventata la prima donna arbitro mondiale della FIJLKAM, segnando un traguardo storico per lo sport italiano. Da allora, ha arbitrato in 8 campionati del mondo e ha ricevuto il prestigioso premio di miglior arbitro donna d'Europa nel 2017, 2018, 2019 e 2023.Durante la cerimonia, il sindaco Melucci ha dichiarato: «Roberta è un esempio per tutti noi, non solo per i suoi incredibili successi sportivi, ma anche per il suo attaccamento alle radici e alla nostra comunità. La sua carriera è una testimonianza di quanto talento e determinazione possano portare lontano, e Taranto è orgogliosa di avere un’ambasciatrice come lei».La premiazione ha sottolineato anche l'importanza del legame tra sport e territorio in vista dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, con il sindaco che ha auspicato il coinvolgimento di Roberta nelle future iniziative sportive della città.Roberta Chyurlia ha espresso profonda gratitudine: «Essere qui, nella mia città, ricevendo questo riconoscimento, è un’emozione indescrivibile. Ringrazio il Comune di Taranto per avermi sempre sostenuta, così come la mia famiglia e il mio team, che sono stati fondamentali nel mio percorso».Anche il consigliere comunale Giuseppe Fiusco ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: «Roberta incarna i valori di dedizione e passione che la nostra comunità ha sempre valorizzato. Siamo fieri che una figlia di questa terra abbia raggiunto vette così alte».Concludendo, il sindaco Melucci ha aggiunto: «Roberta non è solo un orgoglio sportivo, ma un esempio per le nuove generazioni. Siamo certi che continuerà a rappresentare al meglio Taranto nel mondo e a ispirare tanti giovani con il suo impegno e la sua passione».