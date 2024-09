Doppia tragedia nel Salento: due vittime in mare

OTRANTO - Due tragici episodi hanno colpito il Salento questa mattina. Un uomo senza vita è stato recuperato in mare nei pressi della scogliera del lido La Castellana a Otranto. La vittima, che indossava solo un costume da bagno, non è stata ancora identificata poiché non sono stati trovati documenti addosso. A lanciare l'allarme è stato un bagnante, e sul posto è intervenuta la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto per le operazioni di recupero.

Poco dopo, un secondo dramma si è consumato nella caletta dell'Acquaviva, a Marittima di Diso, dove un 78enne è deceduto a seguito di un malore mentre faceva il bagno. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 si sono rivelati purtroppo inutili.

Le indagini sulle circostanze di entrambi gli episodi sono in corso.