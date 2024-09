Le due Bari 2024: domenica il ritorno di Toti e Tata con lo spettacolo 'Il cotto e il crudo' nell’Arena della Pace

BARI - Domenica 8 settembre, alle ore 21, all’Arena della Pace, a Japigia, l’assessora alle Culture Paola Romano assisterà allo spettacolo “Il cotto e il crudo”, di e con Antonio Stornaiolo e Emilio Solfrizzi, organizzato dal Gruppo Abeliano nell’ambito della rassegna estiva Le due Bari 2024.La rappresentazione, che ha riscosso grande successo su tutto il territorio nazionale e che vede il ritorno sul palco dei due attori noti negli anni ’90 con il nome di Toti e Tata, offre un’esperienza coinvolgente che mescola divertimento e riflessione sull’identità barese ma anche sui suoi difetti.L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.Il cartellone di Le due Bari 2024 - Quartieri uniti dalla cultura è promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per 555.370,33 euro dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per 955.000 euro a valere su risorse POC Metro, per un importo complessivo di 1.510.370,33 euro.