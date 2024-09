Eiger di Masters, compagno ideale per le tue escursioni

Il bastone da trekking Eiger di Masters si distingue come il compagno ideale per l'escursionista in cerca di affidabilità e prestazioni superiori. Realizzato con materiali di alta qualità, come le 3 sezioni in AluTech, offre una resistenza eccezionale che sostiene ogni passo, anche nelle situazioni più impegnative. La manopola Palmo con estensione e il passamano leggero dotato di sistema di regolazione Automatic-Stop-System non solo assicurano una presa confortevole, ma anche una sicurezza ottimale durante l'uso.

Il sistema di chiusura Wing Lock è progettato per essere intuitivo e permette una regolazione rapida e sicura della lunghezza del bastone, adattandolo facilmente alle proprie esigenze durante il percorso. Inoltre, il supporto in tungsteno con il nuovo sistema Tip-Top facilita la sostituzione della rotella, aggiungendo praticità senza compromettere la funzionalità. Il bastone Eiger offre una gamma completa di misure: chiuso misura 70 cm, mentre può estendersi fino a 140 cm, garantendo adattabilità a diverse altezze e situazioni di utilizzo.

Nonostante la sua robustezza, rimane sorprendentemente leggero con un peso di soli 272g, ideale per i lunghi trekking dove il peso ridotto fa la differenza. Questo modello combina resistenza, praticità e comfort in un design che risponde alle necessità degli escursionisti più esigenti, garantendo prestazioni eccellenti su qualsiasi terreno.