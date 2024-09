Noicàttaro, Prevenzione: una giornata dedicata agli screening oncologici

Innamorato: 'Occasione di informazione e sensibilizzazione'





NOICATTARO (BA) - Promuovere programmi gratuiti di screening oncologici per la diagnosi precoce dei tumori della cervice uterina, della mammella e del colon-retto. È l’intento dell’appuntamento, aperto alla cittadinanza, organizzato dal Comune di Noicàttaro in collaborazione con Asl Bari che si terrà mercoledì 25 settembre alle ore 18:00 nel Palazzo della Cultura di Noicàttaro (via Console Positano), dal titolo: "Gli screening oncologici come strumento di prevenzione. Cosa sappiamo? Cosa possiamo fare?".





All’incontro parteciperanno i referenti aziendali dei tre screening oncologici: dott.ssa C.A. Genco per cervicocarcinoma, dott.ssa A. Gaballo per mammella e dott. A. Azzarone per colon retto, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale.





"Gli screening oncologici sono esami preventivi, sicuri e non invasivi, capaci di individuare una malattia prima della manifestazione dei sintomi. Eppure oggi molte persone non conoscono questa opportunità messa a disposizione gratuitamente dal sistema sanitario. Per questo, grazie all’impegno della consigliera comunale delegata ai Servizi Sanitari Marisa Debellis e del vicesindaco e assessore ai Servizi Socio Sanitari Nunzio Latrofa, abbiamo voluto organizzare questo appuntamento, occasione di confronto ma soprattutto di informazione e sensibilizzazione al tema della prevenzione" dichiara il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.





I programmi di screening sono rivolti alla popolazione appartenente alle fasce di età previste per ciascun programma, in particolare:

- screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto: donne e uomini di età compresa tra i 50 e i 69 vengono invitati ad eseguire un test per la ricerca del sangue occulto nelle feci ogni due anni;

- screening per la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori del collo dell’utero: le donne di età compresa fra i 25 ed i 30 anni vengono invitate ad eseguire un Pap test ogni tre anni, le donne fra i 31 e i 64 anni vengono invitate ad eseguire un test HPV ogni cinque anni;

- screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella: le donne di età compresa fra 50 e 69 anni vengono invitate ad eseguire una mammografia ogni due anni





L’esame di screening e tutti gli eventuali esami di approfondimento sono a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi gratuiti per le persone che aderiscono ai programmi di screening organizzati.