Ennesima aggressione del marito, arrestato un 40enne a Taranto

TARANTO – Un nuovo episodio di violenza domestica si è consumato a Taranto, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne del posto, accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e della figlia minore.L'aggressione, secondo le ricostruzioni, è stata l'ultimo di una lunga serie di episodi violenti. Durante l'ennesima lite, scaturita per futili motivi, l'uomo avrebbe aggredito la moglie, causandole ematomi su diverse parti del corpo. Esausta e impaurita, la donna ha infine deciso di chiamare il NUE 112 per chiedere l'intervento dei Carabinieri.Dopo l'arrivo della pattuglia, il 40enne è stato arrestato. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Taranto. Va ricordato che, nonostante il grave reato contestato, il 40enne è da considerarsi innocente fino a una sentenza definitiva di condanna.