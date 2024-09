Esplosione di una bomba carta davanti a una pizzeria a Corato: indagini in corso

CORATO - Nella notte scorsa, una bomba carta è stata fatta esplodere davanti all'ingresso di una pizzeria a Corato, nel Barese. L'episodio si è verificato intorno alle 2:30 in piazza Salvo D’Acquisto, causando danni significativi al locale, tra cui la porta in ferro e parte dell’insegna, oltre a un'auto parcheggiata nelle vicinanze.

Immediatamente dopo la deflagrazione, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato un'indagine per fare luce sull'accaduto. Gli inquirenti hanno già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare eventuali responsabili.

Al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi riguardo al motivo e ai responsabili dell'attentato. Le indagini sono coordinate dalla procura di Trani, che sta seguendo attentamente l'evoluzione della situazione.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e i commercianti della zona, già in allerta per la crescente incidenza di atti vandalici e di violenza. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nella zona per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire futuri incidenti simili.