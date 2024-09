Ex Ilva, Urso auspica il salvataggio e il rilancio entro marzo 2025

Nell'anticipare alla stampa la sua presenza nei prossimi giorni al complesso siderurgico di Taranto per la riattivazione dell'Altoforno 1, chiuso da due anni, Urso auspica di poter concludere l'intera operazione di salvataggio e rilancio della più importante industria siderurgica europea, assegnando i relativi asset a un investitore con un piano industriale dalle grandi potenzialità, entro marzo 2025.

Il rilancio della siderurgia italiana è stato uno dei temi principali del lungo intervento di Adolfo Urso, prima di tagliare il nastro inaugurale dell'87ª Campionaria del Levante. L'annuncio di questo obiettivo, sul quale sta lavorando in qualità di Ministro delle Imprese e del Made in Italy, è arrivato al termine di una settimana segnata dall'arrivo di 15 manifestazioni di interesse per rilevare gli stabilimenti dell'ex Ilva.