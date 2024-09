Festa Tricolore a Trani, Picaro: 'Atto d’impegno verso valori Repubblica'

TRANI - "La Festa Tricolore è un'occasione non solo per celebrare i simboli della nostra identità nazionale, ma anche per riaffermare il legame profondo tra il nostro Paese e l’Europa. In un momento storico in cui le sfide globali richiedono una rinnovata coesione, ricordare il significato del Tricolore è un atto di impegno verso i valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, democrazia e giustizia sociale”. Lo ha detto l'eurodeputato Michele Picaro che, il 14 e 15 settembre, sarà a Trani per la VII edizione della Festa Tricolore, che si affianca alla seconda edizione del premio “La Migliore Italia”. In merito al premio Picaro ha aggiunto: "Questo premio rappresenta un tributo alle eccellenze italiane che, attraverso il loro lavoro e impegno, portano il nostro Paese ai vertici dell’innovazione e della cultura. Il governo di Giorgia Meloni sta lavorando con determinazione per valorizzare e promuovere queste eccellenze in Europa e nel mondo. Proteggere e potenziare il Made in Italy non significa solo difendere la nostra economia, ma anche riaffermare l'identità e la forza di un'Italia protagonista in Europa”. La Festa Tricolore, simbolo per la destra italiana, continua a celebrare l’unità nazionale e la coesione sociale, valori che sono al centro dell’azione politica del nostro governo.