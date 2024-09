Tragico incidente sulla Manduria-San Pancrazio: muore motociclista, ferito il conducente di un'auto

MANDURIA - Un tragico incidente stradale si è verificato sulla strada che collega Manduria (Taranto) a San Pancrazio Salentino (Brindisi), causando la morte di un uomo e il ferimento di un altro. La vittima è Alessandro Carella, 39 anni, originario di Torre Santa Susanna (Brindisi), che si trovava in sella a una moto di grossa cilindrata. L'incidente è avvenuto a circa un chilometro da Manduria, quando la moto si è scontrata con una Lancia Ypsilon.Il conducente dell'auto, un 29enne di Manduria, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana (Brindisi). Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale di Manduria ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.