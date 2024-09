Sunplugged Festival 2024: La camminata performativa “Radiant Rebellion” e l'inaugurazione della mostra conclusiva a Polignano a Mare

POLIGNANO A MARE - Condividiamo l'evento conclusivo di SUNPLUGGED Festival 2024, evento internazionale che esplora l'intersezione tra ecologia, arte e ritualità urbana, mettendo al centro l'energia solare. Il festival si terrà dal 25 settembre al 13 ottobre 2024 nelle città di Bari e Polignano a Mare. Il festival approda in Puglia con un ricco programma di eventi tra incontri pubblici con artisti e curatori, laboratori partecipativi per creare performance collettive e una camminata performativa lungo la costa.

SUNPLUGGED, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Creative Europe, è realizzato grazie alla collaborazione tra le associazioni Basso Profilo APS (Italia), Associazione ArQuente (Portogallo) e Transversal Project (Svezia). Il progetto mira a connettere le comunità locali e internazionali, stimolando una riflessione collettiva sulle trasformazioni ecologiche e culturali in corso.Il 28 settembre 2024 il SUNPLUGGED Festival presenterà due eventi imperdibili che connetteranno arte, ecologia e ritualità urbana: la performance “Radiant Rebellion – Il suo passo stupiva la terra”, una camminata performativa lungo la costa da Bari a Polignano a Mare, e l'inaugurazione della mostra conclusiva del progetto SUNPLUGGED presso la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare, curata da Teatringestazione in collaborazione con Daniela Allocca, coinvolgerà fino a 45 partecipanti in una camminata collettiva lungo la costa. Ispirata al moto dei pianeti intorno al sole, l’azione esplorerà il potere sovversivo del camminare e la connessione tra corpi, spazio e luce solare. Il corteo, un vero e proprio “sistema di corpi in movimento”, partirà alle 8:00 dal Parco Sud di Bari e si concluderà alle 17:30 presso la Fondazione Pino Pascali di Polignano a Mare.Durante il percorso, i partecipanti saranno invitati a riflettere sul significato del camminare come atto di resistenza e libertà, attraverso letture, meditazioni e momenti di condivisione ispirati alla filosofia di Erling Kagge. La performance sarà accompagnata da una trasmissione radio in digitale, fruibile tramite cuffie.Partecipazione: La performance richiede preparazione fisica e attrezzatura adeguata: abiti comodi, scarpe da trekking, borraccia, taccuino e cuffie. L'evento è gratuito e aperto a un massimo di 45 partecipanti.La giornata si concluderà con l'inaugurazione dalle 18:00 della mostra presso la Fondazione Museo Pino Pascali, Polignano a Mare degli artistə in residenza di SUNPLUGGED, tra cui Kah Bee Chow, Tó Quintas e Teatringestazione. Le opere esposte rifletteranno sui temi della luce solare, dell'ecologia e della sostenibilità, intrecciando linguaggi artistici e riflessioni collettive.La mostra sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2024 e sarà accompagnata da un live set di Trevize. Partecipazione e prenotazioni: Gli eventi sono gratuiti, ma con posti limitati. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il sito ufficiale del festival: https://bassoprofilo.org/2024/09/06/sunplugged-festival-2024/Biografie degli artistə in mostra: Kah Bee Chow: Artista contemporanea attiva a Malmö (Svezia) e Penang (Malesia), ha esposto in prestigiose sedi internazionali come Malmö Konsthall. Le sue opere esplorano la luce solare e il rapporto tra ambiente e società. Tó Quintas: Artista poliedrico portoghese, noto per la sua capacità di trasformare materiali comuni in opere d'arte. Autodidatta, lavora come scenografo, scultore e inventore, e le sue opere sono presenti in vari luoghi del mondo. Teatringestazione: Compagnia interdisciplinare fondata da Gesualdi | Trono, che esplora il concetto di “cittadinanza poetica”. Con sede a Napoli, la compagnia è riconosciuta per la sua capacità di sovvertire le coordinate quotidiane attraverso progetti artistici che fondono performance e riflessione politica.Crediti: SUNPLUGGED è un progetto finanziato dal Programma Creative Europe, CREA-CULT-2023-COOP e gestito da tre partner attuatori: Basso Profilo APS per l'Italia, Associazione ArQuente per il Portogallo e Transversal project per la Svezia.SUNPLUGGED si avvale del contributo della Camera di Commercio di Bari e Fondazione Puglia e della collaborazione della Regione Puglia, Comune di Bari, Urban Center, Fondazione Museo Pino Pascali, Spazio Murat e del supporto della Regione di Skåne, Municipio di Faro, Swedish Arts Council, ESEC University di Algarve, Ystad Municipality, Ystad Art Museum.