Fiera del Levante, Urso al posto della Meloni per l'inaugurazione della Campionaria

All'inaugurazione della Campionaria era attesa Giorgia Meloni, la cui assenza era quasi certa sin da mercoledì 25 settembre. La Presidente Consiglio dei Ministri, che salta l'inaugurazione per il secondo anno consecutivo, sarà a Bari nel mese di ottobre per la sottoscrizione da parte di Governo e Regione Puglia dell'accordo di coesione, a margine del Festival delle Regioni in programma dal 19 al 22 ottobre prossimi al Teatro Piccinni.

- Sarà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Sen. Adolfo Urso a inaugurare sabato 28 settembre, alle ore 10.00, l'87^ Campionaria Internazionale che si svolgerà presso la Fiera del Levante fino a domenica 6 ottobre 2024. La cerimonia inaugurale sarà preceduta alle ore 9.00 dalla solenne deposizione della corona di alloro presso il Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Bari, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, On. Marcello Gemmato.