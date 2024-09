'FitWalking for Ail 2024': mercoledì 25 settembre la conferenza stampa di presentazione

BARI - Mancano pochi giorni all’appuntamento con la 2^ edizione locale della Fitwalking for AIL, la camminata solidale non competitiva nata per celebrare la Giornata Mondiale della Leucemia Mieloide Cronica, organizzata per domenica 29 settembre: una grande giornata di festa in cui diventare testimoni di solidarietà nell’ambito delle attività di sensibilizzazione dell’Ail Bat sul territorio provinciale, in particolare per il progetto “Sport e Salute”, finalizzato a favorire il reinserimento sociale dei pazienti che hanno felicemente superato la malattia.Per la Bat, la camminata avrà un percorso d’eccezione: si svolgerà infatti lungo il percorso che porta a Castel del Monte con la guida e preparazione tecnica degli istruttori andriesi abilitati in Fitwalking Lucia Crapolicchio e Antonio Lopetuso.Tutti i dettagli saranno rivelati nel corso della conferenza stampa organizzata per mercoledì 25 settembre alle ore 9.30 presso la sala consiliare del Comune di Andria. Saranno presenti, oltre al Presidente della sezione provinciale Vito Leonetti, la sindaca Giovanna Bruno, il vice sindaco Cesareo Troia, l’assessora alla Bellezza Daniela Di Bari, la direttrice generale dell’Asl Bat Tiziana Dimatteo e il primario del reparto di Ematologia di Barletta dott. Giuseppe Tarantini: ricordiamo infatti che la manifestazione gode del patrocinio dei due Enti.