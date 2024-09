Teatro al Chiostro dei Frati Minori Cappuccini di Terlizzi: in scena 'Io non ci volevo venire'

BARI - L'1, 2 e 3 ottobre 2024, il suggestivo Chiostro dei Frati Minori Cappuccini di Terlizzi (BA) accoglierà lo spettacolo teatrale “Io non ci volevo venire ovvero Francesco, il Sultano e il Frate Imprudente”. L’evento è promosso dalla nuova associazione Spazio GIF – ETS e rappresenta un’opportunità unica per immergersi in un racconto inedito e riflessivo, ambientato in uno dei luoghi più affascinanti della Puglia, solitamente chiuso al pubblico.

Il Frate Prudente e l'Incontro Storico

Protagonista del monologo è il Frate Prudente, un personaggio immaginario che, con tono vivace e irriverente, narra in prima persona di aver accompagnato San Francesco d’Assisi all’incontro con il Sultano d’Egitto, Malik al-Kāmil, nel 1219 durante la V Crociata. Sebbene assente dalle cronache ufficiali, Frate Prudente diventa testimone di uno degli episodi più celebri della storia francescana, offrendo un’interpretazione lucida e a tratti dissacrante del contesto storico e dei temi universali come la guerra, il potere e la fede.

Un'Atmosfera Unica

Il Chiostro dei Cappuccini sarà trasformato in uno spazio accogliente, avvolto dalla luce soffusa delle candele, dove gli spettatori potranno vivere un’esperienza immersiva fuori dal tempo. Dopo lo spettacolo, i partecipanti saranno invitati a condividere un momento conviviale con pane e vino, simboli di fraternità e dialogo, rendendo il pubblico parte attiva dell’evento.

Collaborazioni e Sostegno

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione dell’Ordine Francescano Secolare di Terlizzi e al supporto del Progetto Policoro della Diocesi di Molfetta. Oltre allo spettacolo, l’evento rappresenta un’occasione per riscoprire e valorizzare il Chiostro dei Frati Minori Cappuccini e la vicina Chiesetta di Santa Maria delle Grazie, gioielli storici e spirituali da preservare.

Informazioni Pratiche

Lo spettacolo, scritto e interpretato da Raffaele Tedeschi e prodotto da Angela Dello Russo e Tommaso Parisi, inizierà alle 20:30. L'ingresso è gratuito, ma poiché i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 347 6071698. Sarà gradita un’offerta libera per sostenere l'iniziativa e la struttura.

Non perdete l'occasione di assistere a questa lettura teatrale unica, che coniuga storia, arte e riflessione in un contesto suggestivo e intimo.

Dettagli dell'evento: