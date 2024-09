Grande Inaugurazione al Teatro Petruzzelli di Bari: 'Musica Civica' con Toni Servillo e l'Orchestra della Magna Grecia

ph_Nicolas Spiess

BARI - Il Teatro Petruzzelli di Bari si prepara ad accogliere l’inaugurazione della quindicesima edizione di Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole, una delle più seguite rassegne musicali pugliesi. L’evento, realizzato in collaborazione con la Camerata Musicale Barese, prenderà il via il 27 settembre alle ore 18:00 con lo spettacolo “Puccini, Puccini, che cosa vuoi da me?”. Un evento di grande spessore, che vede la partecipazione straordinaria di Toni Servillo, affiancato dalle voci di Maria Tomassi e Max Jota, con la direzione dell’Orchestra della Magna Grecia guidata da Gianna Fratta.

Un omaggio a Puccini nel centenario della sua morte

Lo spettacolo, in prima regionale, rende omaggio a Giacomo Puccini, uno dei più grandi compositori italiani, nel centenario della sua morte. Reduce da una serie di sold-out in prestigiosi teatri italiani come il Festival Puccini di Torre del Lago, il Teatro Politeama di Palermo e il Teatro Strehler di Milano, lo spettacolo ha raccolto consensi unanimi da pubblico e critica.

Protagonisti d’eccezione e la magia dell’opera pucciniana

La performance, immaginata dallo scrittore partenopeo Giuseppe Montesano, esplora il mondo di Puccini attraverso un viaggio teatrale e musicale. Toni Servillo interpreta un intellettuale inizialmente critico verso il compositore toscano, ma che, sotto l'influenza di una giovane donna appassionata di Puccini, si lascia sedurre dalle celebri melodie tratte da opere come La Bohème, Tosca, Madama Butterfly e Manon Lescaut. Tra le arie eseguite, spiccano brani iconici come “E lucevan le stelle”, “Sì, mi chiamano Mimì” e “Vissi d’arte”.

Le esibizioni vocali saranno affidate al soprano Maria Tomassi e al tenore Max Jota, due interpreti di fama internazionale nel repertorio pucciniano. A dirigere l'orchestra sarà Gianna Fratta, nota per le sue esibizioni nei principali teatri mondiali e particolarmente apprezzata per il repertorio operistico.

Un evento sostenuto dalle istituzioni

L’iniziativa è supportata da numerosi enti, tra cui l’Unione Europea, la Regione Puglia, il Comune di Foggia e PugliaPromozione, con il contributo di diversi sponsor privati.

I biglietti per lo spettacolo del 27 settembre, con prezzi tra i 15 e i 33 euro, sono acquistabili su Vivaticket o direttamente presso la sede della Camerata Musicale Barese e il botteghino del Teatro Petruzzelli.

Un evento imperdibile che promette di emozionare e far riflettere su una delle più grandi eredità musicali italiane, quella di Giacomo Puccini, celebrata in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia.