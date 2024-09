FOS 2024, sabato 14 a Lecce nuovo appuntamento presso la Basilica di Santa Croce

Il FOS è organizzato dall’Istituto di Cultura Musicale J. S. Bach di Tricase, con la direzione artistica di Francesco Scarcella e il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Puglia, d’intesa con la Soprintendenza per le province di Brindisi e Lecce e con il patrocinio della Provincia di Lecce, dei Comuni di Lecce, Andrano, Minervino e Salve, del Conservatorio “Tito Schipa”, dell’Università del Salento e delle Diocesi leccesi.



Tutti i concerti sono a ingresso libero (info: 347.6190411) Nel 1988 ha debuttato in Tosca, inserendosi quindi nel circuito del melodramma nazionale ed internazionale. Nato ad Angoulême in Francia, Frédéric Ledroit è pianista, organista e compositore. Consegue importanti “primi premi” nel Conservatorio Nazionale di Lione e al Concorso Internazionale UFAM di Parigi. Pubblico e critica lo ritengono impetuoso ed esuberante in alcune sue esecuzioni ed allo stesso tempo profondo e pervaso di spiritualità, associando l’organo alla voce e ad altri strumenti, come il pianoforte. Titolare del Grande Organo della Cattedrale di Angoulême, presiede in qualità di direttore artistico il Festival de la Charante. Ha al suo attivo centinaia di concerti tenuti ovunque in Europa ed oltre, ospitato da importanti festival organistici internazionali. Ha suonato a Montpelliers, Camaret, Paris, Poitiers, Toulon, Lyon, ed ancora in Polonia, in Germania e negli Stati Uniti a Baltimore, Washington e Lancaster. Molte le registrazioni per organo anche di sue personali composizioni.

LECCE - È dedicato a voce e organo il concerto di sabato 14 settembre del Festival Organistico del Salento 2024, presso la Basilica di Santa Croce a Lecce (ore 20.30). In programma il compositore e organista Frédéric Ledroit in duo con il baritono italiano Ciro Greco, in un repertorio che spazia dal Settecento ai giorni nostri, alternando brani vocali di Giordani e Rossini a brani organistici di Vivaldi-Bach, Franck, Guilmant e dello stesso Ledroit (estratti da Odissea, 8 poemi metafisici per organo op. 62). Chiude la serata la libera improvvisazione su un tema dato di Ledroit, con cui il talentuoso musicista è solito affascinare il pubblico. Diplomato in Pianoforte e Canto lirico nei conservatori di Bari e Lecce, ha cantato in Italia in differenti formazioni vocali ma predilige le esibizioni all’estero, spesso è infatti in Germania e Francia dove ha eseguito anche il repertorio sacro accompagnato dal M° organista Frédéric Ledroit.