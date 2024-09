La ASL affida al Comune di Putignano il restauro della chiesa rupestre di San Michele Arcangelo a Monte Laureto

BARI - Un progetto di restauro avanzato con tecnologie moderne e strumenti innovativi finalizzato alla tutela, messa in sicurezza e valorizzazione della storica chiesa rupestre di San Michele Arcangelo in Monte Laureto, a Putignano. E’ l’obiettivo della intesa tra Asl Bari e Comune di Putignano che hanno siglato un contratto di comodato d’uso gratuito per effetto del quale l’azienda sanitaria ha affidato il bene di sua proprietà per venti anni all’amministrazione comunale che, a sua volta, si impegna a realizzare la riqualificazione del sito per potenziarne il valore turistico e culturale.Domani, 13 settembre, alle ore 10, presso la chiesa rupestre di San Michele Arcangelo in Monte Laureto, a Putignano, si terrà la consegna simbolica delle chiavi. Intervengono il direttore generale facente funzioni della ASL di Bari, Luigi Fruscio, il sindaco di Putignano, Michele Vinella, Don Mimmo Belvito, parroco della parrocchia Maria SS.ma del Carmine e responsabile ecclesiastico dell’ipogeo, il personale sanitario e rappresentanti dell’amministrazione comunale.